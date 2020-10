KOBİ'ler Türkiye'nin Trendyol'u ile büyüyor

Pandemi dönemiyle birlikte e-ticaretin gelişimi ve dijitalleşme de hız kazandı. Daha önce internetten alışverişe mesafeli yaklaşanlar bile e-ticarete yönelerek ihtiyaçlarını e-ticaret yoluyla karşıladı. Aynı zamanda fiziksel kanalda ticaretin neredeyse durma noktasına geldiği ve müşteri sayısının azaldığı bu dönemde e-ticaret, satışa devam etmek isteyen işletmeler için de bir cankurtaran görevi gördü. Trendyol’da satış yapan firma sayısında da hızlı artışlar gerçekleşti.

GÜNDE 15 MİLYON ZİYARETÇİ

Bu yılın ocak-temmuz döneminde Trendyol’da satış yapmak için başvuran firma sayısı, 2019 yılının tamamındaki artışın 1.8 kat üzerine çıktı. Trendyol, günde 15 milyon tekil ziyaretçi ağırlıyor. Tüketiciler, ev ürünlerinden giyime, elektronikten taze sebze meyveye, anne bebek ürünlerinden kozmetiğe, her türlü ihtiyaçlarını Trendyol’dan karşılayabiliyor. Pazaryerinde yer alan 50 bin işletme, Trendyol aracılığıyla 7/24 Türkiye’nin dört bir yanındaki müşterilerle buluşuyor.

TRENDYOL AKADEMİ

Sahip olduğu bilgi ve deneyimi paylaşarak Türkiye’nin dijitalleşmesine büyük katkı sağlayan Trendyol, Trendyol Akademi ile tedarikçilerinin e-ticaret gelişimini destekliyor. Tedarikçiler, Trendyol Akademi’de satış artırma, ürünlerini öne çıkartma, dijital pazarlama ve kampanya yönetimi, e-ticaret depo ve operasyon yönetimi gibi konularda yüzlerce seminere ve içeriğe ulaşıyor, eğitimlere ve konferanslara katılabiliyor. İş ortakları arasında bilgi alışverişine büyük önem veren Trendyol, iş ortağı buluşmaları ile satıcıları hem diğer satıcılarla hem de kendi alanında uzman kategori liderleriyle bir araya getiriyor. Sektör içerisinde bilgi paylaşımına imkan sağlayan Trendyol, bu buluşmalarda platformdaki yeni gelişmeleri ve iş sürecini kolaylaştıran araçları da ele alıyor.

İŞLERİ BÜYÜTEN ASİSTAN

E-ticarette başarılı olmanın en önemli sırrı olan müşteri memnuniyeti için tüm satıcıların satış ve operasyon süreçlerine hakim olmaları ve bunları en iyi teknoloji ile takip edebilmeleri gerekiyor. Trendyol’da aktif olan satıcıların satış süreçlerini yönetebilmesi için Trendyol Tedarikçi Paneli bulunuyor. Satıcılar, tedarikçi panelinden sipariş takibi, fiyatlandırma gibi tüm süreçleri rahatlıkla gerçekleştiriyor ve satış performansını takip edebiliyor. Trendyol Tedarikçi Paneli’nde yer alan ‘Kampanya ve Reklam Yönetimi’ özelliği ile Trendyol’un iş ortakları kampanyalara seçtikleri ürünlerle katılabilmelerinin yanı sıra, kendilerine özel kampanyalar da hazırlayabiliyor. Dileyen iş ortağı reklam vererek ürünlerini ön plana çıkarabiliyor. Bu alanı etkin kullanan iş ortakları ürünlerinde 5 kat daha fazla görünürlük sağlarken, 4 kata kadar daha fazla ziyaret alıyor.

İŞ ORTAKLARININ CİROSU %296 BÜYÜDÜ



• İş ortaklarının cirosu 2019’da yüzde 296 büyüdü. Aynı dönemde perakende ticaret ciro endeksi yüzde 14 küçüldü.

• Pandeminin yüksek seyrettiği mart-eylül döneminde 28 bin firma Trendyol’da satışa başladı.

• Trendyol iş ortaklarının yüzde 77’si Trendyol’un Kovid-19 döneminde mücadele gücünü artırdığını, mücadele gücü artanların yüzde 64’ü ise önümüzdeki 2 yıl için pozitif büyüme beklentisine sahip olduğunu belirtiyor.

• Trendyol iş ortaklarının son 3 yılda; ürünleri kargoya teslim süreleri yüzde 32 iyileşti, müşteri memnuniyeti skoru yüzde 51 oranında yükseldi.

• Trendyol iş ortaklarının yüzde 89’u yeni müşteri gruplarına, yüzde 82’si ulaşılamayan pazarlara ve bölgelere ulaşmada Trendyol’un katkısı olduğunu söylüyor. Yüzde 80’i tüketiciye ve pazarlama konusundaki kabiliyetlerini geliştirdiğini, yüzde 69’u risk alabilme, finansal öngörülebilirlik konularında katkı sağladığını belirtiyor.

TRENDYOL’DA SATICI OLMAK ÇOK KOLAY



• Trendyol.com adresinden başvurusunu online olarak gerçekleştiren işletmelerin, Trendyol’un değerlendirmesi ve onayı sonrasında satıcı paneline giriş yaparak, gerekli bilgi ve belgeleri yüklemeleri gerekiyor.

• Trendyol tarafından bilgi ve belgelerin kontrolü sağlandıktan sonra işletmeler ürünlerini yüklemeye başlıyor.

• Yüklenen ürünler son kez Trendyol tarafından kontrol edildikten sonra işletmeler ürünlerini Türkiye’nin dört bir yanındaki müşterileriyle buluşturabiliyor.

‘TRENDYOL TEDARİKÇİ PANELİ’ ŞİMDİ MOBİL UYGULAMAYLA HER AN SATICILARLA



Satıcılardan gelen geri bildirimleri önemseyen Trendyol bu doğrultuda teknolojik yatırımlarına da devam ediyor. Yeni geliştirilen Trendyol Tedarikçi Paneli mobil uygulamasıyla satıcılar tüm verileri mobil cihazlarından da kolayca takip edebiliyor. Trendyol Satıcı Paneli, Apple Store ve Google Play’den indirilebiliyor. Tedarikçi Paneli Mobil Uygulaması üzerinden satıcılar:

• Satış performanslarını her an her yerden takip edebiliyor

• Ürünleri barkod okutarak hızlıca yükleyebiliyor

• Kolayca fiyat ve stok güncellemeleri yapabiliyor

• Müşteri sorularını anlık cevaplayabiliyor

• Siparişleri anlık olarak takip edebiliyor ve

• Bildirim merkezi üzerinden duyurularını kontrol edebiliyor.

ÜCRETSİZ DİJİTAL MAĞAZA FIRSATI



Satıcılar, Trendyol Tedarikçi Paneli aracılığıyla kendi web sitelerine gerek kalmadan sanal mağazalarını kurabiliyorlar. ‘Mağaza Yönetimi’nden ücretsiz oluşturulan sanal mağaza, markaya özel tasarlanabiliyor ve özel ürün listeleri oluşturulabiliyor. Tedarikçilerin mağazalarına yapılan ziyaretlerin satışa dönüş oranları 2 kat daha fazla gerçekleşiyor. Tedarikçiler, her ürün grubunda Türkiye’de en çok satanları görebiliyor, kullanıcı davranışlarını takip edip satış artırıcı aksiyonlar alabiliyor ve kampanyalara katılıp 5 kat daha fazla görünürlük kazanabiliyor.

PANDEMİYE RAĞMEN 192 ÜLKEYE İHRACAT



Trendyol, iş ortaklarının ürünlerini sadece Türkiye’de değil global pazarlarda da milyonlarca müşteri ile buluşturuyor. Pandemi dönemi nedeniyle dış talepte yaşanan daralmaya ve lojistik süreçlerde ortaya çıkan zorluklara rağmen 192 ülkeye ihracat gerçekleştiren Trendyol’un ihracat hacmi 2019 yılının tümünde gerçekleşen ihracatın üzerine çıkarak aynı döneme kıyasla yüzde 183 artış gösterdi. Trendyol, yakın zamanda ihracata başlamayı planlayan toplam 2 bin 800 KOBİ iş ortağı ile birlikte tüm iş ortaklarına ihracat operasyon eğitimleri ve pazarlama destekleri vermeye de devam ediyor.

İPTAL VE İADELERDE YÜZDE 30 İYİLEŞME



Tedarikçiler, siparişin geldiği ilk andan ürün müşteriye ulaşana kadar olan süreci kolaylıkla takip edebiliyor, müşteri sorularını cevaplayarak, ürün iptal ve iadelerini yüzde 30 oranında düşürebiliyorlar. Platform üzerinde ürünün hazırlanma süresi, paketleme kalitesi, kargoda geçen süre gibi göstergeleri yakından takip eden Trendyol, satıcılarına bunlarla ilgili çeşitli raporlar da sunuyor. Bu raporlarla satıcılar operasyonlarını ve ürün kalitelerini iyileştirme fırsatı buluyorlar. Aynı zamanda her ay müşterilerden gelen milyonlarca ürün değerlendirmesi ve yorumu sayesinde satıcılar hem operasyonel olarak hem de ürün kalitesi/çeşitliliği konusunda organizasyonlarını geliştirme fırsatı buluyorlar.