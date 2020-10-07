KOBİ'ler e-ticaretle 7 bin kişiyi işe aldı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ihracatı tabana yaymanın en temel amaçlarından biri olduğunu belirterek, “Daha fazla kadınımızı ve kadın girişimcimizi ihracat ailesinin bir ferdi olarak dahil etmeyi hedefliyoruz” dedi. Pekcan, Garanti BBVA’nın Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) ile ‘E-ticaret Fırsatları ve Pazarları’ temasıyla düzenlediği ‘Kadın Girişimcileri Buluşmaları’ programına videokonferans yöntemiyle katıldı. Pekcan, 2019 yılı e-ticaret hacminin 136 milyar lira olduğunu, bu rakamın 2020’nin ilk 6 ayında ise 91.7 milyar lira olarak gerçekleştiğini söyledi.

İLK YARIDA %64 ARTTI



Pekcan, karantina koşullarının da etkisiyle ilk yarıda e-ticaret hacminde yüzde 64’lük artış yaşandığını bildirdi. Pekcan, “Martta faaliyete aldığımız E-Ticaret Bilgi Platformu’muzu kullanan kişi sayısı 300 bine ulaştı” dedi. Platformda e-ticaretle yeni tanışacak işletmelere yönelik e-ticaret sitesi kurulumundan e-ihracat yapılmasına kadar pek çok konuda eğitim verildiğini anlatan Pekcan, “Eğitimlerden bugüne kadar 34 bin 380 kullanıcı faydalandı” diye konuştu.

135 BİN KOBİ’YE ULAŞTI



Salgının KOBİ’lerin ticari faaliyetleri üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için, ‘KOBİ’lerin Yanındayız’ kampanyası başlattıklarını hatırlatan Bakan Pekcan, şunları kaydetti: “Kampanyamıza 29 e-ticaret sitemiz destek verdi. Kampanyadan 135 bin KOBİ’miz yararlandı, 7 bin 76 kişiye istihdam sağlandı ve KOBİ’lerimiz bu kampanya süresince 1.2 milyar liralık ödemelerini vadesinden önce tahsil ettiler. Bu, başarılı ve örnek bir kampanya oldu.”

KADIN İHRACATÇILAR ARTACAK



Kadın girişimciliğine değinen Bakan Pekcan, kadın girişimcilerin uluslararası ticarette hem nitelik hem nicelik olarak artmasını sağlamayı hedeflediklerini dile getirdi. Pekcan, 2019’da UPS ile Export Akademi Programı’nı başlattıklarını, nisan ayından itibaren bu programları online platformalara taşıdıklarını ifade ederek, “Online 5 program gerçekleştirdik ve bu 5 programda da 2 bin 500 girişimciye ulaştık ve kendilerine e-ihracat alanında da eğitimler verdik” ifadelerini kullandı.

‘MELEK YATIRIMCI PLATFORMU’ YOLDA



Pekcan, dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında, Ulusal Kadın İhracatçı Network Platformu ve Melek Yatırımcı Platformu’nu devreye almak için çalıştıklarını da ifade etti.