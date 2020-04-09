KOBİ nedir, ne anlama geliyor? KOBİ destek kredisi nedir?

KOBİ nedir, ne anlama geliyor? Koronavirüs dair ekonomik tedbirler günden güne arttırılıyor. geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanlığı KOBİ kredisi hakkında açıklama yaptı. Açıklamanın ardından vatandaşlar KOBİ destek kredisi nedir? sorusunun yanıtını merak etmeye başladı. Bölgeler arası dengelenmeyi, düşük yatırımla maaliyetleri ile iş istihdamı oluşturan KOBİ'ler hakkında detaylı bilgi haberimizde.

KOBİ NEDİR, NE ANLAMA GELİYOR?

Kobi, ülkemizde küçük ve orta büyüklükteki işletmelere verilen isimdir. Bu işletmelerin çalışan sınırı 250 olarak belirlenip yıllık bilançosu 40 milyon TL’nin altındadır. Kobi’ler ülkemizdeki işletmelerin çok büyük bir kısımı oluşturmaktadır. Günümüzdeki Kobi tanımı sadece üretim yapan değil bütün işletmeleri karşılamaktadır. Bir işletme Kobi olarak sayılıp desteklerden yararlanabilmesi için resmi işlemlerini tam olarak tamamlamış olmalıdır. Kobiler, kendi içlerinde 3 sınıfa ayrılmaktadırlar. Bunlar;

Mikro Ölçekli KOBİ

Çalışan sayısı 10’dan az, Yıllık Net Satış Hâsılatı veya Yıllık Mali Bilanço Toplamı 1 Milyon TL veya daha az

Küçük Ölçekli KOBİ

Çalışan sayısı 50’den az, Yıllık Net Satış Hâsılatı veya Yıllık Mali Bilanço Toplamı 8 Milyon TL veya daha az

Orta Ölçekli KOBİ

Çalışan sayısı 250’den az, Yıllık Net Satış Hâsılatı veya Yıllık Mali Bilanço Toplamı 40 Milyon TL veya daha az

KOBİ DESTEK KREDİSİ NEDİR?

KOBİ’ler hem gelişmek hem de iş kalitelerini yükseltmek için hem maddi hem de kurumsal birçok şeye ihtiyaç duyuyor. Ülkemizde de özellikle KOSGEB KOBİ Destek Paketleri ile birçok farklı programda kesintisiz devlet desteği veriliyor. KOBİ’lere özel geri ödeme koşullarına sahip kredilerin yanı sıra iş geliştirmeyi mümkün kılan hizmet ve uygulamalar KOBİ’lerin gelişimini destekliyor.