KOBİ destek paketi şartları neler? KOBİ Mikro İşletmeler Destek Paketi detayları

KOBİ destek paketi yoğun ilgi görüyor. Kamu bankaları, KOBİ'lere yönelik 100 bin liraya kadar Mikro İşletmeler Destek Paket'ini hayata geçirdiğini duyurdu. Pakete başvurmak isteyenler detayları araştırmaya başladı. İşte KOBİ Mikro İşletmeler Destek Paketi detayları...

KOBİ DESTEK PAKETİ DETAYLARI

Kamu bankaları, KOBİ'lere yönelik 100 bin liraya kadar Mikro İşletmeler Destek Paket'ini hayata geçirdiğini duyurdu.

KGF teminatlı, 48 aya kadar vade ve yıllık yüzde 11,5 faizle kullandırılacak krediden, cirosu 3 milyon liraya kadar olan firmalar yararlanabilecek.

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