Hazine ve Maliye Bakanlığı 25 milyar TL’lik KOBİ destek kredisi açıklamasından sonra KOBİ destek kredisi 2019 hangi bankalar veriyor? KOBİ destek kredisi nasıl alınır? sorular internette hızla aranmaya başladı. Yeni paket tıpkı İVME paketinde olduğu gibi enflasyon endeksli olacak ve TÜFE’deki düşüş kredi maliyetini de düşürecek. “Ekonomi Değer” Kredisi ismi ile devreye alınacak yeni paketin piyasalardaki rahatlamaya büyük katkı vereceği öngörülüyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın geçtiğimiz ay açıkladığı İVME paketinden sonra, KOBİ’ler ve KOBİ dışı tüm işletmeler için büyük bir müjde daha geldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın garantisi ve 12 bankanın katılımı ile 25 milyar TL’lik dev destek devreye alınıyor.

Faiz oranı hesaplanırken kullandırım tarihindeki yıllık TÜFE oranı baz alınacak ve kullandırım tarihinden itibaren 6 ayda bir güncellenecek.

Ekonomi Değer Kredi Paketi ile firma bazında ciroya göre 5 Milyon TL ile 50 Milyon TL arasında değişen tutarlarda kredi kullandırılacak. Bu kapsamda, reel sektöre toplam 25 Milyar TL tutarında finansman imkanı sağlanacak. Ekonomi Değer Kredisi Paketi’nin Toplam Azami Hazine Destekli Kefaleti 20 Milyar TL olacak. Toplam kefalet limitinin 8 Milyar TL’lik kısmının 0-125 Milyon TL ciro aralığındaki işletmelere; 12 Milyar TL’lik kısmının ise cirosu 125 Milyon TL üstündeki İşletmelere tahsisi öngörülüyor.

KOBİ DESTEK KREDİSİ NEDİR NASIL ALINIR?

KOBİ kredisi , işletme sermayesini desteklemek amacıyla borçlu cari hesap ile çalışan ve faizli geri ödemesi olan kredi türü olarak ifade ediliyor. KOBİ kredileri kapsamında verilen desteğin tamamı işletmenin finansmanı amacı ile kullanılıyor. Esnaf kredisi ile kişisel harcama yapılması söz konusu olmuyor. Kullandırılacak olan kredinin çeşidi, tutarı ve vadesine bakılarak; KOBİ'nin iş yaptığı sektöre, ticari hacmine ve geri ödeyebilme yeteneği ile birlikte değerlendiriliyor.

KOBİ DESTEK KREDİSİ VEREN BANKALAR 2019

Ziraat Bankası,

İş Bankası,

Halkbank,

Garanti BBVA,

Yapı ve Kredi Bankası,

Vakıfbank,

Akbank,

QNB Finansbank,

Denizbank,

TEB,

Şekerbank,

Eximbank.