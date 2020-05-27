Klima sezonu bu yıl erken hareketlendi

Koronavirüs salgını, iklimlendirme sektöründe de dengeleri değiştirdi. Karantina süreçleri ve evde yaşama süresinin artmasıyla, klima satışlarında da hareketlilik beklenenden erken başladı. Salgın sürecinin yanı sıra son dönemde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının da bu hareketlilikte etkili olduğunu ifade eden Baymak CEO’su Ender Çolak, şunları söyledi:

ÇEVRECİ ÜRÜNLERE İLGİ



“Geçtiğimiz günlerde Türkiye’de etkisini hissettiren çöl sıcaklarıyla birlikte klima siparişlerinde önemli bir hareketlilik oldu. 600 bayimizle günlük olarak iletişimdeyiz. Hem onların verdiği bilgiler hem de günlük satış raporları bize klima sezonunun bu yıl çok daha erken hareketlendiğini gösteriyor.” Bu hareketliliğin özellikle yaz aylarında artarak devam etmesini beklediklerini belirten Ender Çolak, “İnsanların sağlık hassasiyetlerini gözeten, kendi kendini temizleme gibi fonksiyonları bulunan teknolojik ve çevreci ürünlere talep çok daha fazla” değerlendirmesini yaptı.

PAZAR PAYI % 9’UN ÜZERİNE YÜKSELDİ



Çolak, şöyle devam etti: “Klimada pazar payımızı son 5 yıl içinde yüzde 5’ten yüzde 9’un üzerine çıkardık. Bir yandan bu sürdürülebilir büyüme trendimizi korurken bir yandan da inovatif teknolojiler üzerinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”