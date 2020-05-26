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  3. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Yeni normale hazırlanırken Türkiye, KKTC'nin yanında olmaya devam edecek
26 Mayıs 2020 Salı 13:28 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Yeni normale hazırlanırken Türkiye, KKTC'nin yanında olmaya devam edecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Yeni normale hazırlanırken Türkiye, KKTC'nin yanında olmaya devam edecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Salgının etkileriyle oluşacak yeni normale hazırlanırken Türkiye, KKTC'nin yanında olmaya devam edecektir" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında “İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşması İmza Töreni"ne video konferansla katıldı.

Oktay, "Salgının etkileriyle oluşacak yeni normale hazırlanırken Türkiye, KKTC'nin yanında olmaya devam edecektir." dedi.

"KKTC'yi sürdürülebilir bir ekonomiye kavuşturmak için gereken adımları ciddiyetle ve vakit kaybetmeksizin birlikte atmaya kararlıyız." diyen Oktay, şunları söyledi:

"Türkiye-KKTC İktisadi ve Mali İş birliği Anlaşması, salgının ekonomide açtığı yaraların iyileştirilmesine destek verecek şekilde tasarlandı.

Anlaşma ile 2 milyar 288 milyon 976 bin lira tutarındaki mali kaynağı hibe ve kredi şeklinde aktarıyoruz.

2020 İktisadi ve Mali İş birliği Anlaşması, yeni normale güçlü şekilde hazırlanan KKTC'nin ve kardeşliğimizin yükselme zemini olacaktır."


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