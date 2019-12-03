Kıyı Emniyeti personel alımı yapılıyor! İŞKUR Kıyı Emniyeti personel alımı şartları neler?

Kıyı Emniyeti personel alımı yapıyor. Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, kurayla lise mezunu 42 gemici ve 39 yağcı alınacak .Aynı zamanda, lisans mezunu KPSS ile 25 deniz trafik operatörü, 12 mühendis ve 11 kaptan alımı yapılacak. İlanlar, Türkiye İş Kurumunun İŞKUR'un internet adresinde yayınlanlanmış olup son başvuru tarihi 06.12.2019 tarihidir. İŞKUR Kıyı Emniyeti personel alımı şartları neler? diye merak edenler için yanıtı haberimizde..

KIYI EMNİYETİ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

Adaylar başvuru süreci içerisinde Türkiye İş Kurumu web sayfasından yada Türkiye İş Kurumu Hizmet Merkezlerine şahsen gidilerek başvuru yapılabilecektir.

İlanlar, Türkiye İş Kurumunun https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx internet adresinde yayınlanlanmış olup son başvuru tarihi 06.12.2019 tarihidir.

İlanları görüntülemek için aşağıdaki linke tıklayarak, işyeri ünvanı kısmına "KIYI" yazarak ilanları görüntüleyebilirsiniz.

KIYI EMNİYETİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Kıyı Emniyeti personel alımı için her unvanın farklı nitelik ve şartları olacak. Alımlardan bazılarında KPSS ön planda yer alırken bazılarında ise sadece sözlü mülakat şartı aranacak.

İşte, en çok alımın yapılacağı gemici ve yağcı unvanları hakkında personel alım şartları;

Gemici (42 kişi) - lise ve dengi okul mezunu olmak

• Usta Gemici ya da üst yeterliliğe sahip olmak.

• Usta Gemici veya üst yeterlilikte en az ( 2 ) yıl deniz hizmeti olmak ve bunu belgelemek.

• Yeterliliği ile alakalı her türlü güncel ve uluslararası kuralların gerektirdiği sertifikalara (stcw vb.) ve belgelere sahip olmak.

• Başvuru yapan ve/veya işe girmeye hak kazanan aday, işyerinde uygulanan ücret, tazminat, prim, fazla mesai, eğitim, görev yeri ve benzeri çalışma şartları hakkındaki uygulamaları

kabul etmiş sayılacaktır. Aksi halde 1 aylık deneme süresi içerisinde hizmet akdini sonlandırma hakkı bulunmaktadır.

• Başvuran adaylardan, işe girmeye hak kazanan adaylar hakkında yaptırılacak olan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu gelmesi halinde iş başı yaptırılacaktır.

• Bu kapsamda işe başlayacak aday Kuruluşun öngördüğü yerde çalışmaya muvafakat vermiş sayılır.

• Alım süreci ile ilgili tüm duyurular; Kuruluş web sayfası duyurular, bölümünden yapılacak olup, ayrıca adreslere başka tebligat yapılmayacaktır.

Yağcı (39 kişi) - lise ve dengi okul mezunu olmak

• En az Yağcı yeterliliğine haiz olmak.

• Yağcı veya daha üst yeterlilikte en az 2 yıl deniz hizmeti olmak ve bunu belgelemek.

• Yeterliliği ile alakalı her türlü güncel ve uluslararası kuralların gerektirdiği sertifikalara (stcw vb.) ve belgelere sahip olmak.

• Başvuru yapan ve/veya işe girmeye hak kazanan aday, işyerinde uygulanan ücret, tazminat, prim, fazla mesai, eğitim, görev yeri ve benzeri çalışma şartları hakkındaki uygulamaları

kabul etmiş sayılacaktır. Aksi halde 1 aylık deneme süresi içerisinde hizmet akdini sonlandırma hakkı bulunmaktadır.

• Başvuran adaylardan, işe girmeye hak kazanan adaylar hakkında yaptırılacak olan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu gelmesi halinde iş başı yaptırılacaktır.

• Bu kapsamda işe başlayacak aday Kuruluşun öngördüğü yerde çalışmaya muvafakat vermiş sayılır.

• Alım süreci ile ilgili tüm duyurular; Kuruluş web sayfası duyurular, bölümünden yapılacak olup, ayrıca adreslere başka tebligat yapılmayacaktır.