Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 112 personel alımı ne zaman? Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü personel alımı şartları neler?

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 112 personel alımı yoğun ilgi görüyor. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü personel alımı başvurularının ne zaman yapıldığı ve şartların neler olduğu merak ediliyor. Gemici, 2. kaptan, 2. mühendis, büro personeli gibi pozisyonlar için ilanlara başvurular Türkiye İş Kurumu üzerinden yapılacaktır. İlanlar, Türkiye İş Kurumunun https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx internet adresinde yayınlanacaktır. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü personel alımı şartları neler? sorusunun yanıtı haberimizde yer alıyor.

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KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIMI ŞARTLARI

Gemici alımı şartları şu şekilde:

Usta Gemici ya da üst yeterliliğe sahip olmak.

• Usta Gemici veya üst yeterlilikte en az ( 2 ) yıl deniz hizmeti olmak ve bunu

belgelemek.

• Yeterliliği ile alakalı her türlü güncel ve uluslararası kuralların gerektirdiği

sertifikalara (stcw vb.) ve belgelere sahip olmak.

• İŞKUR’da ilan edilen iş gücü talebinin son başvuru tarihi itibariyle 36 yaşından gün

almamış olmak.

• Başvuru yapan ve/veya işe girmeye hak kazanan aday, işyerinde uygulanan ücret,

tazminat, prim, fazla mesai, eğitim, görev yeri ve benzeri çalışma şartları hakkındaki

uygulamaları kabul etmiş sayılacaktır. Aksi halde 1 aylık deneme süresi içerisinde

hizmet akdini sonlandırma hakkı bulunmaktadır.

• Bu kapsamda işe başlayacak aday Kuruluşun öngördüğü yerde çalışmaya

muvafakat vermiş sayılır.

• Alım süreci ile ilgili tüm duyurular; Kuruluş web sayfası duyurular bölümünden

yapılacak olup, ayrıca adreslere başka tebligat yapılmayacaktır

2.Kaptan alımı şartları şu şekilde:

En az Uzakyol 1.Zabiti yeterliliğine sahip olmak.

• Uzakyol 1. Zabit yeterliliğiyle ya da üst yeterlilikte en az bir ( 1 ) yıl deniz hizmeti

bulunmak ve bunu belgelemek.

• Yeterliliği ile alakalı her türlü güncel ve uluslararası kuralların gerektirdiği

sertifikalara (stcw vb.) ve belgelere sahip olmak.

• Başvuru yapan ve/veya işe girmeye hak kazanan aday, işyerinde uygulanan ücret,

tazminat, prim, fazla mesai, eğitim, görev yeri ve benzeri çalışma şartları hakkındaki

uygulamaları kabul etmiş sayılacaktır. Aksi halde 1 aylık deneme süresi içerisinde

hizmet akdini sonlandırma hakkı bulunmaktadır.

• Bu kapsamda işe başlayacak aday Kuruluşun öngördüğü yerde çalışmaya

muvafakat vermiş sayılır.

• Alım süreci ile ilgili tüm duyurular; Kuruluş web sayfası duyurular bölümünden

yapılacak olup, ayrıca adreslere başka tebligat yapılmayacaktır.

2.Mühendis alımı şartları şu şekilde:

• En az Uzakyol 2.Mühendis yeterliliğine sahip olmak.

• 2.Mühendis ya da üst yeterlilikte en az bir ( 1 ) yıl deniz hizmeti bulunmak ve bunu

belgelemek

• Yeterliliği ile alakalı her türlü güncel ve uluslararası kuralların gerektirdiği

sertifikalara (stcw vb) ve belgelere sahip olmak.

• Başvuru yapan ve/veya işe girmeye hak kazanan aday, işyerinde uygulanan ücret,

tazminat, prim, fazla mesai, eğitim, görev yeri ve benzeri çalışma şartları hakkındaki

uygulamaları kabul etmiş sayılacaktır. Aksi halde 1 aylık deneme süresi içerisinde

hizmet akdini sonlandırma hakkı bulunmaktadır.

• Bu kapsamda işe başlayacak aday Kuruluşun öngördüğü yerde çalışmaya

muvafakat vermiş sayılır.

• Alım süreci ile ilgili tüm duyurular; Kuruluş web sayfası duyurular bölümünden

yapılacak olup, ayrıca adreslere başka tebligat yapılmayacaktır.