Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 112 personel alımı ne zaman? Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü personel alımı şartları neler?
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 112 personel alımı yapıyor. Alıma başvurmak isteyen adaylar "Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 112 personel alımı ne zaman, şartlar neledir?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. İlanlara başvurular Türkiye İş Kurumu üzerinden yapılacaktır. Kuruluşu gönderilen aday listelerinde ilan edilen başvuru şartları ile ilgili gerekli şartları taşımayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. İşte personel alımı ile ilgili detaylar...
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 112 personel alımı yoğun ilgi görüyor. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü personel alımı başvurularının ne zaman yapıldığı ve şartların neler olduğu merak ediliyor. Gemici, 2. kaptan, 2. mühendis, büro personeli gibi pozisyonlar için ilanlara başvurular Türkiye İş Kurumu üzerinden yapılacaktır. İlanlar, Türkiye İş Kurumunun https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx internet adresinde yayınlanacaktır. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü personel alımı şartları neler? sorusunun yanıtı haberimizde yer alıyor.
MEMUR ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYIN
PERSONEL ALIMI ŞARTLARININ TAMAMI İÇİN TIKLAYIN
KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIMI ŞARTLARI
Gemici alımı şartları şu şekilde:
Usta Gemici ya da üst yeterliliğe sahip olmak.
• Usta Gemici veya üst yeterlilikte en az ( 2 ) yıl deniz hizmeti olmak ve bunu
belgelemek.
• Yeterliliği ile alakalı her türlü güncel ve uluslararası kuralların gerektirdiği
sertifikalara (stcw vb.) ve belgelere sahip olmak.
• İŞKUR’da ilan edilen iş gücü talebinin son başvuru tarihi itibariyle 36 yaşından gün
almamış olmak.
• Başvuru yapan ve/veya işe girmeye hak kazanan aday, işyerinde uygulanan ücret,
tazminat, prim, fazla mesai, eğitim, görev yeri ve benzeri çalışma şartları hakkındaki
uygulamaları kabul etmiş sayılacaktır. Aksi halde 1 aylık deneme süresi içerisinde
hizmet akdini sonlandırma hakkı bulunmaktadır.
• Bu kapsamda işe başlayacak aday Kuruluşun öngördüğü yerde çalışmaya
muvafakat vermiş sayılır.
• Alım süreci ile ilgili tüm duyurular; Kuruluş web sayfası duyurular bölümünden
yapılacak olup, ayrıca adreslere başka tebligat yapılmayacaktır
2.Kaptan alımı şartları şu şekilde:
En az Uzakyol 1.Zabiti yeterliliğine sahip olmak.
• Uzakyol 1. Zabit yeterliliğiyle ya da üst yeterlilikte en az bir ( 1 ) yıl deniz hizmeti
bulunmak ve bunu belgelemek.
• Yeterliliği ile alakalı her türlü güncel ve uluslararası kuralların gerektirdiği
sertifikalara (stcw vb.) ve belgelere sahip olmak.
• Başvuru yapan ve/veya işe girmeye hak kazanan aday, işyerinde uygulanan ücret,
tazminat, prim, fazla mesai, eğitim, görev yeri ve benzeri çalışma şartları hakkındaki
uygulamaları kabul etmiş sayılacaktır. Aksi halde 1 aylık deneme süresi içerisinde
hizmet akdini sonlandırma hakkı bulunmaktadır.
• Bu kapsamda işe başlayacak aday Kuruluşun öngördüğü yerde çalışmaya
muvafakat vermiş sayılır.
• Alım süreci ile ilgili tüm duyurular; Kuruluş web sayfası duyurular bölümünden
yapılacak olup, ayrıca adreslere başka tebligat yapılmayacaktır.
2.Mühendis alımı şartları şu şekilde:
• En az Uzakyol 2.Mühendis yeterliliğine sahip olmak.
• 2.Mühendis ya da üst yeterlilikte en az bir ( 1 ) yıl deniz hizmeti bulunmak ve bunu
belgelemek
• Yeterliliği ile alakalı her türlü güncel ve uluslararası kuralların gerektirdiği
sertifikalara (stcw vb) ve belgelere sahip olmak.
• Başvuru yapan ve/veya işe girmeye hak kazanan aday, işyerinde uygulanan ücret,
tazminat, prim, fazla mesai, eğitim, görev yeri ve benzeri çalışma şartları hakkındaki
uygulamaları kabul etmiş sayılacaktır. Aksi halde 1 aylık deneme süresi içerisinde
hizmet akdini sonlandırma hakkı bulunmaktadır.
• Bu kapsamda işe başlayacak aday Kuruluşun öngördüğü yerde çalışmaya
muvafakat vermiş sayılır.
• Alım süreci ile ilgili tüm duyurular; Kuruluş web sayfası duyurular bölümünden
yapılacak olup, ayrıca adreslere başka tebligat yapılmayacaktır.