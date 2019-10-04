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Kitle fonlamasıyla girişimcilere finansman

Kitle fonlamasıyla girişimcilere finansman

Sermaye Piyasası kurulu tarafından hazırlanan ve paya dayalı kitle fonlamasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen tebliğ, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Başlangıç aşamasındaki girişimlerin sermaye ihtiyacını gidermek için halktan para toplayabileceğinin kaydedildiği açıklamada, “Ekonomik kalkınmayı destekleyici potansiyele sahip yenilikçi ve teknoloji odaklı girişimlerin hayata geçirilmesine olanak sağlanacak” ifadesi kullanıldı. 

YATIRIMCIYLA BULUŞMA 

Açıklamada, “Yalnızca tanımlı teknoloji ve üretim faaliyetini gerçekleştiren girişimlere kitle fonlaması imkanı verilecektir” denildi. Açıklamada girişimcilerle bireysel yatırımcıların internette bir platformda buluşacağı belirtildi. 

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