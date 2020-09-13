Kısa çalışmayı uzatacak fonumuz var

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, CNN Türk yayınında Hakan Çelik’in gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Kısa Çalışma Ödeneği’nin 2 ay daha uzatıldığını hatırlatan Selçuk, şöyle konuştu: “Gayet güçlü bir İşsizlik Sigorta Fonumuz var. Umarız ki salgının etkileri tez zamanda azalır, fakat bizim belli bir süre devam edecek kadar güçlü bir İşsizlik Sigorta Fonumuz var, ondan dolayı bir endişemiz yok. Bütün projeksiyonları yaptık, hem aralık sonuna kadar hem de daha uzun vadelerde uzatabilecek kadar fonumuz var. Ayrıca normalleşme döneminde Normalleşme Desteği adı altında başka bir destek vermeye başladık.”

İŞVERENLERE ÇAĞRI

İşverenlere, Normalleşme Desteği almalarını tavsiye ettiklerini aktaran Selçuk, bildirgelerin 26 Eylül’e kadar devam ettiğini söyledi. Selçuk, “Bütün işverenlerimize Normalleşme Desteği almaları için bu mekanizmayı kullanmalarını tavsiye ediyorum. Prim destekleri 1000 lira civarında ama Kısa Çalışma Ödeneği’nden faydalandıkları oranda verilecek” dedi.

SOSYAL YARDIMA 10 MİLYON BAŞVURU



Sosyal desteklere de değinen Selçuk, “Şu ana kadar sosyal yardımlar 6 milyon vatandaşımızı aştı. Faz-1’de 2.1 milyon, Faz-2’de 2.3 milyon vatandaşımız yararlandı” dedi. Faz-3 sisteminin başlatıldığını dile getiren Selçuk, şöyle devam etti: “Muhtaçlık kriterlerimiz var. e-Devlet üzerinden bir form oluşturduk, sistemimize 10 milyonun üzerinde başvuru geldi. SGK ve İŞKUR’dan doğruluğunu teyit ettik. Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyasında 2 milyar 76 milyon lira civarında bağış toplandı.”

