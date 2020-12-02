Kısa çalışma ödeneği yeniden devrede

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı’yla 30 Haziran 2020 tarihi, 1 Aralık olarak değiştirildi. Buna göre kısa çalışma ödeneği için daha önce durdurulan başvurular da yeniden başlayacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Kısa çalışma ödeneğine başvurmayan işyerlerimiz 31 Aralık’a kadar İŞKUR’a başvurmaları durumunda 1 Aralık’tan sonraki dönem için 3 ay süreye kadar Kısa Çalışma Ödeneği’nden yararlanabilecek” dedi.

YOKUŞ KALKIŞ DESTEĞİ



Kısa çalışmanın devamına ilişkin taleplerini dile getiren İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç de, “Üretim, istihdam ve ihracatımız için bir dizi ‘Anti-Kovid 2021’ tedbirlerinin, özel sektörümüzün dayanıklılığını artıracağı, yeni yıla dirayetli bir başlangıç yapması için kıymetli olacağı inancındayız” dedi. Bu kapsamda 8 başlık altında öneriler sıralayan Avdagiç, verilecek desteklerin adeta bir ‘yokuş kalkış desteği’ vazifesi göreceğini vurguladı.

ÜRETİMDE 2. DALGA FRENİ VAR



Türkiye'de imalat sanayi PMI endeksi, kasımda 51.4’e geriledi. Endekse göre, Kovid-19 vaka sayılarının artması müşteri talebini ve üretimi olumsuz etkiledi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da, “50’nin üzerindeki her değer üretim açısından pozitif beklentiyi işaret etse de, salgınla mücadelede daha çok gayret etmeliyiz. Bu musibeti yenmek elimizde” dedi.