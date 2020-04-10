Kısa çalışma ödeneği yattı mı, ne zaman yatırılacak? Kısa çalışma ödeneği ne kadar?

Kısa çalışma ödeneği yattı mı, ne zaman yatırılacak? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, koronavirüs salgını sebebi ile çalışmasına ara veren kişiler için kısa çalışma ödeneği verileceğini duyurmuştu. İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak olan ödeneğe onbinlerce işletme başvuru yaptı. Kısa çalışma ödeneği hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ YATTI MI?



İŞKUR'un yatırdığı kısa çalışma ödeneği çalışmadığı süreler için işçinin kendisine ve aylık (her ayın 5'inde) olarak ödenecek.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE KADAR?



Kısa çalışma ödeneği tutarı; sigortalının son 12 aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %60'ı olarak belirlenir. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği tutarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %150'sini geçemez.

Bu kapsamda, işçilerin çalışmadıkları günler için ödeme yapılacak olup, tamamen faaliyetin durdurulması halinde 1.752,40 TL ile 4.380,99 TL aralığında kısa çalışma ödeneği ödenebilmektedir.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

23 Mart'ta başlayan kısa çalışma ödeneği başvurularu için sorgulamalar İŞKUR web sitesi üzerinden yapılacak. Normal şartlar altında işsizlik ödeneği ya da iş kaybı tazminatı ile benzer bir niteliğe sahip olan kısa çalışma ödeneğinin, E-Devlet üzerinden “İşsizlik Ödeneği/İş Kaybı Tazminatı Sorgulama” ekranı ile görüntülenebilmesi beklenmektedir.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

İşyerinde kısa çalışma uygulanabilmesinde işveren için gereken şartlar şu şekilde;

-İşverenin; genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki çalışma süresinin önemli ölçüde azaldığı veya durduğu yönünde İŞKUR’a başvuruda bulunması ve İş Müfettişlerince yapılan uygunluk tespiti sonucu işyerinin bu durumlardan etkilendiğinin tespit edilmesi gerekmektedir.

İşçinin kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilmesi için ise;

-İşverenin kısa çalışma talebinin iş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu uygun bulunması,

-İşçinin kısa çalışmanın başladığı tarihte, çalışma süreleri ve prim ödeme şartlarını sağlamış olması,

-İş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu kısa çalışmaya katılacaklar listesinde işçinin bilgilerinin bulunması gerekmektedir.