Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı, ne zamana uzatıldı? Kısa çalışma ödeneği Kasım ayında yatacak mı?

Kısa çalışma ödeneğinin 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatılıp uzatılmadığı gündemde araştırılan konular arasında yerini aldı. Kısa çalışma ödeneği, pandemi süresinde işleri azalan işyerlerindeki çalışanlara ödenmeye devam ediyor. Vatandaşlar ödeneğin ne zaman sona ereceğini sorguluyor. Son gelişmelere göre, Meclis'te kabul edilen teklif gereğince Cumhurbaşkanı, kısa çalışma ödeneği uygulamasının süresini 30 Haziran 2021'e kadar uzatma yetkisine sahip olacak.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILDI MI?

Kısa çalışma ödeneği süresi, Cumhurbaşkanı Kararıyla yeniden uzatılmıştı. Kısa çalışma süresi mevcut faydalananlar için bu kez Ağustos ayı sonrası itibari ile iki aylığına uzatılmıştı.

Kararla Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında 26 Mart 2020'de başlatılan kısa çalışma ödeneği uygulaması, mevcut faydalananlar için iki ay daha uzatıldı.

İşverenlerin büyük bir bölümü kısa çalışma ödeneğinden 31 Ekim'e kadar yararlanmaya devam edecek.

2021 HAZİRAN AYINA KADAR UZAYABİLECEK

AA'da yer alan habere göre, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin 30 maddesi kabul edildi. Kabul edilen teklife göre; Cumhurbaşkanı, kısa çalışma ödeneği uygulamasının süresini 30 Haziran 2021'e kadar uzatma yetkisine sahip olacak.

Cumhurbaşkanı, kısa çalışma ödeneğinden yararlanan sigortalıların normal çalışma sürelerine dönmeleri durumunda işverene ödenen ve İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanan prim desteği süresini de 30 Haziran 2021'e kadar uzatabilecek.

Yeniden bir uzatma kararının alınması halinde haberimiz içerisine eklenecektir.

EKİM AYI KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ YATTI

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "Eylül ayı işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri 5 Ekim'de hesaplara yatırılacak." açıklamasında bulundu. Buna göre ödemeler geçtiğimiz hafta 5 Ekim'de hesaplara yattı.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Kısa çalışma ödeneği İŞKUR aracılığı ile ödeniyor. İŞKUR'da IBAN bilgileri kayıtlı olan çalışanların hesaplarına yatırılıyor. Hesap bilgileri olmayan çalışanlar İŞKUR şubesine giderek ödeneğini elden alabiliyor. Sorgulama işlemi de İŞKUR'a e-devlet şifresi ile giriş yapılarak gerçekleşiyor.

İŞKUR KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ SORGULAMA EKRANI

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEDİR?

Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır.