Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı, ne zaman? İŞKUR kısa çalışma ödeneği son durum gelişmesi

İŞKUR kısa çalışma ödeneği pandemi süreci boyunca birçok aile için gelir kapısı oldu. İstihdamı korumayı amaçlayan kısa çalışma ödeneği çalışanların işten çıkarılmasının da önüne geçmeyi amaçlıyor. Haziran ayı normalleşme takviminin açıklanmasının ardından vatandaşlar, Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı, ne zaman? sorusunu merak edip araştırıyor. Kısa çalışma ödeneği son durum gelişmeleri hakkında bilgi almak isteyen kişiler için detaylı bilgi haberimizde.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILDI MI?

Katıldığı bir canlı yayın programında konuşan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kısa çalışma ödeneği devam edecek mi? sorusuna yanıt verdi. Selçuk,

"Kısa çalışma işin tamamen durdurulmasını esas alıyor. Pandemi sürecinde kısa çalışma ödeneklerini çok hızlı bir şekilde yürüttük. Ama biz 1 Haziran itibarıyla normalleşme sürecini başlattık. Bu kapsamda iş yerleri işe başladıkları için, bu hızı devam ettirmemiz mümkün olmayabilir. Normalleşme desteği altında daha etkin bir modelle çalışıp süreci kısa çalışmadan çıkarıp normalleşme sürecine götüreceğiz" şeklinde konuştu.

Ayrıca Bakan Selçuk, “Fesih kısıtı sayesinde vatandaşların işlerini kaybetmelerini engelledik. İşverenlerin maliyetlerini azaltacak önlemler aldık. Nakdi ücret desteği alan çalışan sayısı 1 milyon 358 bine ulaştı. 1 milyar 700 milyon lira kaynağı çalışanlara aktardık.” şeklinde konuştu.

Bakan Zehra Selçuk, kısa çalışma ödeneğine başvurmuş, ücretsiz izin desteği almış çalışanların normalleşme planına uyum sağlayabilmesi ‘normalleşme desteği’ sunulacağını aktardı. Çalışanların işszi kalmasını istemediklerinin altını çizen Bakan Selçuk, “Normal sürece geçmesi için normalleşme desteği adında yeni bir modelle çalışacağız.” dedi.