Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı, kaç ay? İŞKUR kısa çalışma ne zaman yatar?

Kısa çalışma ödeneği ile ilgili gelişmeler çalışanlar tarafından yakından takip ediliyor. İlk defa Mart ayında ülkemizde görülen koronavirüs nedeni ile işleri azalan işyerlerine kısa çalışma desteği veriliyor. Ödenek dahilinde işçilere kısa çalışma ödeneği ödenmesi ve Genel Sağlık Sigortası primleri ödenmesi hizmetleri sağlanıyor. Bu destekten yararlanan mevcut işyerlerine verilen ödenek Eylül ayında sona erecekti. Ancak, Kısa çalışma ödeneği süresi, Cumhurbaşkanı Kararıyla yeniden uzatıldı. Peki, kısa çalışma ödeneği kaç ay uzatıldı?

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEREDEN SORGULANIR?

Kısa çalışma ödeneği İŞKUR aracılığı ile ödeniyor. İŞKUR'da IBAN bilgileri kayıtlı olan çalışanların hesaplarına yatırılıyor. Hesap bilgileri olmayan çalışanlar İŞKUR şubesine giderek ödeneğini elden alabiliyor. Sorgulama işlemi de İŞKUR'a e-devlet şifresi ile giriş yapılarak gerçekleşiyor.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ KAÇ AY UZATILDI?

Kısa çalışma ödeneği süresi, Cumhurbaşkanı Kararıyla yeniden uzatıldı. Kısa çalışma süresi mevcut faydalananlar için bu kez iki aylığına uzatıldı.

Yeni Koronavirüs (Kovid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararla Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında 26 Mart 2020'de başlatılan kısa çalışma ödeneği uygulaması, mevcut faydalananlar için iki ay daha uzatıldı.

Böylece, başladıkları tarih esas alınarak işverenlerin büyük bir bölümü kısa çalışma ödeneğinden 31 Ekim'e kadar yararlanmaya devam edecek.

AĞUSTOS AYI ÖDEMELERİ YAPILDI

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, ağustos ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 3 Eylül'den itibaren yapılacağını bildirmişti. Ödemeler hesaplara yatırıldı.

"Ağustos ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini 3 Eylül'den itibaren T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız." bilgisini paylaşan Selçuk, IBAN bilgileri bulunmayanlara da PTT üzerinden ödemelerin yapılacağını hatırlattı.

Bakan Selçuk, "T.C. kimlik numaralarının son hanesi 0-2-4 olanlara 3 Eylül'de, 6-8 olanlara 4 Eylül'de ödemeler yapılacak." bilgisini vermişti.