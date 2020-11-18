Kısa çalışma ödeneği şartları nelerdir? Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı, ne kadar?

Kısa çalışma ödeneği şartları ve uzatılıp uzatılmadığı yoğun ilgi görüyor. Pandemi süreciyle hayatımızda yer edinen bu uygulama birçok vatandaşa umut oldu. 26 Mart 2020'de faaliyet geçirilen kısa çalışma ödeneği, gelir desteği sağlaması amacıyla kuruldu. Kısa çalışma ödeneği şartları nelerdir? İşte Kısa çalışma ödeneği uzatıldı sorusuna yanıt...

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ KAÇ AY UZATILDI?

Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı gereğince kısa çalışma ödeneği 2 ay daha uzatıldı. Buna göre, kısa çalışma ödeneği 31 Aralık tarihine uzatılmış oldu.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN BİTİYOR?

AA'da yer alan habere göre, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin 30 maddesi kabul edildi. Kabul edilen teklife göre; Cumhurbaşkanı, kısa çalışma ödeneği uygulamasının süresini 30 Haziran 2021'e kadar uzatma yetkisine sahip olacak.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Kısa çalışma ödeneği İŞKUR aracılığı ile ödeniyor. İŞKUR'da IBAN bilgileri kayıtlı olan çalışanların hesaplarına yatırılıyor. Hesap bilgileri olmayan çalışanlar İŞKUR şubesine giderek ödeneğini elden alabiliyor. Sorgulama işlemi de İŞKUR'a e-devlet şifresi ile giriş yapılarak gerçekleşiyor.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ SORGULAMA EKRANI

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ ŞARTLARI NELERDİR?

İşverenin kısa çalışma talebinin iş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu uygun bulunması,

Kısa çalışmaya tabi tutulan işçinin kısa çalışmanın başladığı tarihte çalışma sürelerini ve prim ödeme şartlarını sağlamış olması (Covid-19 etkisiyle yapılan kısa çalışma başvurularında, son 60 gün hizmet akdine tabi olmak kaydıyla son 3 yıl içinde 450 gün prim ödemiş olması),

İş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu kısa çalışmaya katılacaklar listesinde işçinin bilgilerinin bulunması, gerekmektedir.

Prim ödeme şartını sağlamadığı için kısa çalışma ödeneğine hak kazanamayanların daha önce çeşitli nedenlerle kesilmiş (yeni işe başlama vs.) son işsizlik ödeneği hak sahipliğinden varsa kalan süre kısa çalışma süresini geçmemek üzere kısa çalışma ödeneği olarak ödenir.