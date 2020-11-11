Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı, kaç ay uzatıldı? Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak?

Kısa çalışma ödeneği uygulaması gündemde araştırılan konular arasında bulunuyor. Bu ödenekten faydalanan çalışanlar uygulamanın ne kadar daha devam edeceğini ve ödemelerin hesaplara ne zamana yatırılacağını araştırıyor. Kısa çalışma ödeneği, pandemi süresinde işleri azalan işyerlerindeki çalışanlara ödenmeye devam ediyor. Salgının da devam etmesi nedeni ile geçtiğimiz haftalarda tekrar uzatılan kısa çalışma ödeneği ile ilgili son durum haberimizde...

KASIM AYI KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ YATTI MI?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ekim ayı işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerinin 5 Kasım'da hesaplara yatırılacağını duyurdu. Bakan Selçuk "Kısa Çalışma Ödeneği ve İşsizlik Ödeneği, vatandaşların IBAN hesaplarına yatırılacak. IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara ise ödemeler PTT üzerinden yapılacak." ifadelerini kullandı.

Buna göre, kısa çalışma ödenekleri geçtiğimiz hafta hesaplara yatırılmaya başlandı.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Kısa çalışma ödeneği İŞKUR aracılığı ile ödeniyor. İŞKUR'da IBAN bilgileri kayıtlı olan çalışanların hesaplarına yatırılıyor. Hesap bilgileri olmayan çalışanlar İŞKUR şubesine giderek ödeneğini elden alabiliyor. Sorgulama işlemi de İŞKUR'a e-devlet şifresi ile giriş yapılarak gerçekleşiyor.

İŞKUR KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ SORGULAMA EKRANI

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ KAÇ AY UZATILDI?

Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı gereğince kısa çalışma ödeneği 2 ay daha uzatıldı. Buna göre, kısa çalışma ödeneği 31 Aralık tarihine uzatılmış oldu.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN BİTİYOR?

AA'da yer alan habere göre, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin 30 maddesi kabul edildi. Kabul edilen teklife göre; Cumhurbaşkanı, kısa çalışma ödeneği uygulamasının süresini 30 Haziran 2021'e kadar uzatma yetkisine sahip olacak.

Cumhurbaşkanı, kısa çalışma ödeneğinden yararlanan sigortalıların normal çalışma sürelerine dönmeleri durumunda işverene ödenen ve İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanan prim desteği süresini de 30 Haziran 2021'e kadar uzatabilecek.

Yeniden bir uzatma kararının alınması halinde haberimiz içerisine eklenecektir.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEDİR?

Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır.

KISA ÇALIŞMANIN ERKEN SONA ERMESİ

İşverenin, kısa çalışma uygulaması devam ederken, normal faaliyetine başlamaya karar vermesi halinde durumu Kurum birimine, varsa toplu iş sözleşmesi tarafı işçi sendikasına ve işçilere altı işgünü önce yazılı olarak bildirmesi zorunludur.

Bildirimde belirtilen tarih itibariyle kısa çalışma sona erer. Geç bildirimlere ilişkin oluşan yersiz ödemeler yasal faizi ile birlikte işverenden tahsil edilir.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNİN KESİLMESİ

Kısa çalışma ödeneği alanların işe girmesi, yaşlılık aylığı almaya başlaması, herhangi bir sebeple silâh altına alınması, herhangi bir kanundan doğan çalışma ödevi nedeniyle işinden ayrılması hallerinde veya geçici iş göremezlik ödeneğinin başlaması durumunda geçici iş göremezlik ödeneğine konu olan sağlık raporunun başladığı tarih itibariyle kısa çalışma ödeneği kesilir.