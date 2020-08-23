Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Kısa çalışma ödeneği Eylül'de yatacak mı?

Kısa çalışma ödeneği, işleri azalan ve başvurusu onaylanan işletmelerin çalışanlarına İŞKUR aracılığı ile ödeniyor. Temmuz ayında sona ermesi beklenen ödenek ile ilgili gelişme bir gelişme yaşandı. Ödeneğin yeniden uzatılma kararını Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk duyurdu. Buna göre Ağustos ayında da kısa çalışma ödeneği ödenecek. Peki, kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak?

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kısa çalışma ödeneği süresi bir ay süreyle yeniden uzatılmıştı. Karar 31 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre kısa çalışmada olan işyerlerinin çalışanları Ağustos ayı için de ödenek alacak.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ EYLÜL'DE YATACAK MI?

Kısa çalışma ödenekleri genellikle ay tamamlandıktan sonraki diğer ayın başında ödeniyor. Buna göre, Ağustos ayına ait kısa çalışma ödeneği Eylül ayında çalışanların hesaplarına yatırılacak. Tarih bilgisinin paylaşılması halinde haberimiz içerisine eklenecektir.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEREDEN SORGULANIR?

Kısa çalışma ödeneği İŞKUR aracılığı ile ödeniyor. İŞKUR'da IBAN bilgileri kayıtlı olan çalışanların hesaplarına yatırılıyor. Hesap bilgileri olmayan çalışanlar İŞKUR şubesine giderek ödeneğini elden alabiliyor.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Kovid-19 Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Buna göre, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'nun geçici 23'üncü maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde, Kovid-19 nedeniyle 30 Haziran 2020 tarihine kadar kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi, anılan kanunun ek 2'nci maddesi kapsamındaki uzatma süresiyle sınırlı kalmaksızın, 29 Haziran 2020 tarihli ve 2706 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'nda belirtilen esaslar çerçevesinde ve söz konusu karar ile uzatılan bir aylık süreden sonra başlamak üzere bir ay uzatıldı.

Ayrıca, 2811 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'yla 22 Mayıs 2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu'nun geçici 10'uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen sürenin 17 Ağustos tarihinden itibaren 1 ay uzatılmasına, mezkür kanunun geçici 10'uncu maddesinin dördüncü fıkrası gereğince karar verildi.

TEMMUZ AYI ÖDEMELERİ YAPILDI

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "Temmuz ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 27 Temmuz'dan itibaren yapılacak." açıklamasında bulunmuştu.

Bakan Selçuk, “5 Ağustos’ta yapılması gereken Temmuz ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerini erkene çektik. Böylece Bayram öncesinde vatandaşlarımıza bu destekleri ulaştırmış olacağız. Ödemeleri, 27 Temmuz’dan itibaren T.C. Kimlik Numaralarının son hanesine göre vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız.” ifalerini kullanmıştı.