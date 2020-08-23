Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitiyor?

Ödenek dahilinde işçilere kısa çalışma ödeneği ödenmesi ve Genel Sağlık Sigortası primleri ödenmesi hizmetleri sağlanıyor. 3 aylık bir dönem için başlatılan uygulama geçtiğimiz aylarda uzatılmıştı.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kısa çalışma ödeneği süresi bir ay süreyle yeniden uzatıldı. Karar 31 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre Ağustos ayı için kısa çalışmada olan işyerleri ödenek almaya devam edecek.