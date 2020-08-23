23 Ağustos 2020 Pazar 10:50 | Son Güncelleme:
Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitiyor?
Kısa çalışma ödeneği, işleri azalan ve başvurusu onaylanan işletmelerin çalışanlarına İŞKUR aracılığı ile ödeniyor.
Ödenek dahilinde işçilere kısa çalışma ödeneği ödenmesi ve Genel Sağlık Sigortası primleri ödenmesi hizmetleri sağlanıyor. 3 aylık bir dönem için başlatılan uygulama geçtiğimiz aylarda uzatılmıştı.
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN BİTİYOR?
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kısa çalışma ödeneği süresi bir ay süreyle yeniden uzatıldı. Karar 31 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre Ağustos ayı için kısa çalışmada olan işyerleri ödenek almaya devam edecek.