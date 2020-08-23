Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 7,341
  • 8,6419
  • 457.818
  • 1109.88
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Ekonomi
    3. >
  3. Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitiyor?
23 Ağustos 2020 Pazar 10:50 | Son Güncelleme:

Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitiyor?

Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitiyor"

Kısa çalışma ödeneği, işleri azalan ve başvurusu onaylanan işletmelerin çalışanlarına İŞKUR aracılığı ile ödeniyor.

Ödenek dahilinde işçilere kısa çalışma ödeneği ödenmesi ve Genel Sağlık Sigortası primleri ödenmesi hizmetleri sağlanıyor. 3 aylık bir dönem için başlatılan uygulama geçtiğimiz aylarda uzatılmıştı. 

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kısa çalışma ödeneği süresi bir ay süreyle yeniden uzatıldı. Karar 31 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre Ağustos ayı için kısa çalışmada olan işyerleri ödenek almaya devam edecek.

Kayseri'de iş insanını öldüren kişi kiralık katil çıktı: 2 milyon euroya anlaştım
Ticaret Bakanlığı açıkladı: Aldatıcı indirimli satış yapanlara ceza yağdı
Yer: İstanbul... Saldırdığı kadın tekvandocu çıkınca tekme tokat dayak yedi
Menajerleri transfer için İstanbul'a geldi
Karadeniz'deki doğal gaz keşfi, dengeleri Türkiye lehine çevirecek
Bayraktar AKINCI TİHA kritik bir aşamayı daha başarıyla geçti

Bayraktar AKINCI TİHA kritik bir aşamayı daha başarıyla geçti

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Yaralı bulunan caretta caretta tedavi altına alındı

Yaralı bulunan caretta caretta tedavi altına alındı

Bugün altın fiyatları ne kadar?

Bugün altın fiyatları ne kadar?