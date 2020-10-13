Kısa çalışma ödeneği alan vatandaşlar, zaman zaman ödenek ile ilgili araştırma yapıyor. Kısa çalışma ödeneği, pandemi süresinde işleri azalan işyerlerindeki çalışanlara ödeniyor. Ödenek sorgulaması İŞKUR üzerinden yapılıyor. Vatandaşlar ödeneğin ne zaman sona ereceğini sorguluyor. Peki, kısa çalışma ödeneği ne zaman biter? Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı, son tarih nedir?

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN BİTER?

Kısa çalışma ödeneği süresi, Cumhurbaşkanı Kararıyla yeniden uzatılmıştı. Kısa çalışma süresi mevcut faydalananlar için bu kez Ağustos ayı sonrası itibari ile iki aylığına uzatıldı.

Yeni Koronavirüs (Kovid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararla Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında 26 Mart 2020'de başlatılan kısa çalışma ödeneği uygulaması, mevcut faydalananlar için iki ay daha uzatıldı.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ SON TARİH NEDİR?

İşverenlerin büyük bir bölümü kısa çalışma ödeneğinden 31 Ekim'e kadar yararlanmaya devam edecek. Ödenek ile ilgili yeni bir karar alınması durumunda haberimiz içerisine eklenecektir.

EKİM AYI KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ YATTI

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "Eylül ayı işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri 5 Ekim'de hesaplara yatırılacak." açıklamasında bulundu. Buna göre ödemeler geçtiğimiz hafta 5 Ekim'de hesaplara yattı.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Kısa çalışma ödeneği İŞKUR aracılığı ile ödeniyor. İŞKUR'da IBAN bilgileri kayıtlı olan çalışanların hesaplarına yatırılıyor. Hesap bilgileri olmayan çalışanlar İŞKUR şubesine giderek ödeneğini elden alabiliyor. Sorgulama işlemi de İŞKUR'a e-devlet şifresi ile giriş yapılarak gerçekleşiyor.

İŞKUR KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ SORGULAMA EKRANI

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEDİR?

Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır.