Kısa çalışma ödeneği için 19 bin başvuru

Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, işçilerin kısa çalışma ödeneğinden yararlanma koşullarının hafifletildiğini hatırlatarak, ekonomik destek paketinin açıklanmasının ardından geçen yaklaşık 1 haftalık sürede 19 bin firmanın kısa çalışma ödeneği için başvurduğunu kaydetti. Bakan Selçuk, “19 bin firmamız başvurmuş durumda. Bu da yaklaşık 420 bini aşkın sigortalımıza tekabül ediyor. İmalat sektörümüz yüzde 50 oranında. İkinci sektörümüz konaklama ve yiyecek hizmetleri faaliyetleri. Bu iki sektör toplam başvuruların yüzde 63’ünü oluşturuyor. Başvuran firmaların yüzde 67’si çalışan sayısı 10 sigortalıdan daha az çalışanı olanlar” dedi. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, işverenlerin kolay bir yolla kısa çalışmaya başvurabildiğini hatırlatarak, değerlendirme süreçlerini de hızlandırdıklarını ve kısa sürede işlemlerin tamamlandığını vurguladı.

HERKES BAŞVURABİLİR



Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kısa çalışma ödeneğinin kaynağının İşsizlik Sigortası Fonu olduğunu hatırlatarak, gerekli projeksiyonları yaptıklarını ve bir sorun görmediklerini belirterek, bütün firmaların sektör ayrımı olmaksızın bu ödeneğe başvurabileceğini hatırlattı. Kısa çalışma ödeneğine başvuran işyerinde, bu destekten yararlanabilecek çalışanlar net ücretlerinin yüzde 75’ine kadar ücret alabiliyor.

2 MİLYON AİLEYE 1000 TL DESTEK 1 NİSAN’DA BAŞLIYOR



Zehra Zümrüt Selçuk, bu süreçte en kırılgan gruplara yönelik yapılan yardımların da artırıldığını ve yararlanan kişi sayısının fazlalaştırıldığını hatırlatarak, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla ailelere 1000 TL nakdi yardım uygulamasının hızlandırıldığını ve 1 Nisan itibariyle belirlenen kişilerin hesabına yardımların yatacağını kaydetti. Selçuk, “Bu vakıflara periyodik paylar gönderiyoruz. Bu ödenen paralar kanalıyla il ve ilçelerdeki tüm ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya çalışıyoruz. Periyodik payı aylık 180 milyon TL’ye çıkardık. Gerekirse yine arttırırız. Sosyal destek olarak 2 milyon 100 bin haneye 1000’er lira ödeme yapılacak” diye konuştu.

TELEFONLA BAŞVURUN



Bakan Selçuk, nakdi yardımdan yararlanmak isteyenlerin vakıflara ve kaymakamlıklara doğrudan başvurmak yerine telefonla başvurmalarını da istedi. Selçuk “Vakıflara fiziki başvurudan ziyade telefonla arayın” dedi.