Kısa çalışma ödeneği herkese yattı mı? İŞKUR kısa çalışma ödeneği sorgulama nasıl yapılır? gibi soruların yanıtları tüm ödeme bekleyen vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. İstihdamı desteklemek için kapsamı genişletilen kısa çalışma ödeneğinden nisan ayında yapılan ödemelerin toplamı 4 milyar 95 milyon TL oldu. Koroanavirüs önlemleri kapsamında vatandaşlara destek amaçlı verilen ödeme ile ilgili işlemler birçok hizmeti sunan e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Kısa çalışma ödeneğine dair merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ HERKESE YATTI MI?



Çalışanın kendisine, aylık olarak her ayın 5’inde ödenecek ve ödemeler PTTBank aracılığı ile yapılacak. Bu ayın 5’inde nisan ayına ait ödemeler ile birlikte mart ayına ait ödemeler yapıldı; ödenekten yararlanma hakkı olan çalışanlara her ayın 5’inde ödemeleri yatacak. Mayıs ayında kısa çalışma ödeneğine başvuranların ödemeleri ise haziranın 5’inde olacak.

İŞKUR KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?



Kısa çalışma ödeneği e-devlet şifresi ile İŞKUR'a giriş yapıldıktan sonra veya e-devlet üzerinden “İşsizlik Ödeneği/İş Kaybı Tazminatı Sorgulama” ekranı üzerinden görüntülenebiliyor.

İŞKUR KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEREDEN ALINIYOR?

Kısa çalışma ödeneğinin, işsizlik maaşında olduğu gibi PTT'den kimlik beyanı ile teslim alınabileceği bekleniyor. Ayrıca PTT'ye gitmeden internet üzerinden beyan edilen İBAN bilgilerine ödeme yatırılabiliyor. Sonuçlar çalışanların İŞKUR ekranına girilmeye başlandı.

KISA ÇALIŞMA UYGULANABİLMESİ İÇİN NE GEREKLİ?

İşverenin; genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki çalışma süresinin önemli ölçüde azaldığı veya durduğu yönünde İŞKUR’a başvuruda bulunması ve İş Müfettişlerince yapılan uygunluk tespiti sonucu işyerinin bu durumlardan etkilendiğinin tespit edilmesi gerekmekteydi. Ancak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk kısa çalışma ödeneğinde işlemlerin hızlı yapılabilmesi için uygunluk tespitinin tamamlanmasını beklemeden ödemelerin gerçekleşeceğini açıkladı.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ KİMLER ALABİLİR?

İşyerinde Kısa Çalışma Uygulanabilmesi için ve işçinin kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilmesi için arana şartlar şu şekilde sıralanıyor:

İşyerinde Kısa Çalışma Uygulanabilmesi için;

İşverenin; genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki çalışma süresinin önemli ölçüde azaldığı veya durduğu yönünde İŞKUR’a başvuruda bulunması ve İş Müfettişlerince yapılan uygunluk tespiti sonucu işyerinin bu durumlardan etkilendiğinin tespit edilmesi gerekmektedir.

İşçinin Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanabilmesi İçin;

İşverenin kısa çalışma talebinin iş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu uygun bulunması,

Kısa çalışmaya tabi tutulan işçinin kısa çalışmanın başladığı tarihte çalışma sürelerini ve prim ödeme şartlarını sağlamış olması (Covid-19 etkisiyle yapılan kısa çalışma başvurularında, son 60 gün hizmet akdine tabi olmak kaydıyla son 3 yıl içinde 450 gün prim ödemiş olması),

İş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu kısa çalışmaya katılacaklar listesinde işçinin bilgilerinin bulunması, gerekmektedir.

Prim ödeme şartını sağlamadığı için kısa çalışma ödeneğine hak kazanamayanların daha önce çeşitli nedenlerle kesilmiş (yeni işe başlama vs.) son işsizlik ödeneği hak sahipliğinden varsa kalan süre kısa çalışma süresini geçmemek üzere kısa çalışma ödeneği olarak ödenir.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE KADAR?

Günlük kısa çalışma ödeneği; sigortalının son oniki aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının % 60’ıdır. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının % 150’sini geçemez.

Kısa çalışma ödeneği, işyerinde uygulanan haftalık çalışma süresini tamamlayacak şekilde çalışılmayan süreler için, işçinin kendisine ve aylık olarak her ayın beşinde ödenir. Ödemeler PTT Bank aracılığı ile yapılmaktadır. Ödeme tarihini öne çekmeye Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı yetkilidir.

Kısa çalışmanın günlük, haftalık veya aylık çalışma süresi içerisinde yapılacağı zaman aralığı işyerinin gelenekleri ve işin niteliği dikkate alınarak işverence belirlenir.

Kısa çalışma yapılan süreler için, kısa çalışmaya tabi tutulan işçiler adına SGK Aylık Prim ve Hizmet Belgesi ile eksik gün gerekçesi “18-Kısa Çalışma Ödeneği” olarak bildirilir.

Kısa çalışma ödeneğinin süresi üç ayı aşmamak kaydıyla kısa çalışma süresi kadardır.

Zorlayıcı sebeplerle işyerinde kısa çalışma yapılması halinde, ödemeler 4857 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin (III) numaralı bendinde ve 40 ıncı maddesinde öngörülen bir haftalık süreden sonra başlar. Bu bir haftalık süre içerisinde ücret ve prim yükümlülükleri işverene aittir.

Kısa çalışma yapan işçinin çalışılmayan hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günlerine ilişkin ücret ve kısa çalışma ödeneği miktarı, kısa çalışma yapılan süreyle orantılı olarak işveren ve Kurum tarafından ödenir.