Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli "Ipard-2 8. çağrı sonuçları belli oldu. Kırsal kalkınma desteği kapsamında 68 projeye 71 milyon lira hibe verilecek" dedi.

AA'da yer alan haberde jırsal kalkınmayı sadece "destek vermek" olarak değil, üretimi çeşitlendirip artıran, çok yönlü ve uzun soluklu bir çaba olarak gördüklerini vurgulayan Bakan Pakdemirli, "Kırsala verdiğimiz desteklerle insanlarımıza dokunmayı, hayatlarını olumlu yönde değiştirmeyi ve yeni başarı hikâyeleri yazmayı amaçlamaktayız" açıklamasında bulundu.