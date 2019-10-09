Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8326
  • 6,4128
  • 280.819
  • 101356
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Ekonomi
    3. >
  3. Kirada oturan emekliye ev sahibi olma imkanı

Kirada oturan emekliye ev sahibi olma imkanı

Kirada oturan emekliye ev sahibi olma imkanı

TÜED, milyonlarca emekliyi ilgilendiren 2 ayrı talebi gündeme getirdi. Emeklilere rahat nefes aldıracak olan ek ödeme formülüyle, TOKİ konutlarında emekli kontenjanı yüzde 50’ye çıkarılacak ve muhtaçlara her ay kira yardımı yapılacak.

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), kirada oturan emekliler için 2 ayrı talebi gündeme taşırken, verilecek karar merakla bekleniyor. Vatandaşlara düşük taksitle ev sahibi olma imkanı sunan Toplu Konut İdaresi (TOKİ) halen konut projelerinden emeklilere yüzde 25 kontenjan ayırırken; TÜED bu oranın yüzde 50’ye çıkarılmasını talep ediyor. Yine TÜED, “Emeklilere kışın kira ve yakacak yardımı yapılsın” çağrısı yapıyor. 
 
HER AY YARDIM YAPILACAK 
 
Bu talepler hayata geçirilirse, TOKİ her projedeki konutlarının yarısını emeklilere ayıracak, daha çok emekli ev sahibi olabilecek. Emekliler, kira yerine kendi evinin taksitini ödeyecek. Diğer taleple de emekliler kirada oturdukları süre boyunca kira yardımıyla rahatlayacak. TÜED, yaptıkları Emekli Profili Araştırması’nda, her 3 emekliden birinin kirada oturduğunu tespit ettiklerinin altını çiziyor.
 
(Güneş)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Kenan İmirzalıoğlu trafiği birbirine kattı!
Yağmur Sarnıç'tan Emre Aşık'a bir şok daha!
'Kurşun' dizisinin ilk fragmanı yayınlandı
8 bin TL'lik cep telefonuyla ceviz kırdı, sosyal medyada olay oldu
Çağatay Ulusoy'un gurur gecesi

Milli Savunma Bakanlığı Türk Askerlerini Paylaştı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Adana merkezli organize suç örgütüne yönelik operasyon: 74 gözaltı kararı

Kaşıkçı Elması yeniden sergilenmeye başladı