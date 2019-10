Kirada oturan emekliye ev sahibi olma imkanı

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), kirada oturan emekliler için 2 ayrı talebi gündeme taşırken, verilecek karar merakla bekleniyor. Vatandaşlara düşük taksitle ev sahibi olma imkanı sunan Toplu Konut İdaresi (TOKİ) halen konut projelerinden emeklilere yüzde 25 kontenjan ayırırken; TÜED bu oranın yüzde 50’ye çıkarılmasını talep ediyor. Yine TÜED, “Emeklilere kışın kira ve yakacak yardımı yapılsın” çağrısı yapıyor.



HER AY YARDIM YAPILACAK



Bu talepler hayata geçirilirse, TOKİ her projedeki konutlarının yarısını emeklilere ayıracak, daha çok emekli ev sahibi olabilecek. Emekliler, kira yerine kendi evinin taksitini ödeyecek. Diğer taleple de emekliler kirada oturdukları süre boyunca kira yardımıyla rahatlayacak. TÜED, yaptıkları Emekli Profili Araştırması’nda, her 3 emekliden birinin kirada oturduğunu tespit ettiklerinin altını çiziyor.



(Güneş)