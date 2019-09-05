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  3. Kirada oturan emeklileri sevindiren haber! Yüzde 50'ye çıkarılacak

Kirada oturan emeklileri sevindiren haber! Yüzde 50'ye çıkarılacak

Kirada oturan emeklileri sevindiren haber! Yüzde 50'ye çıkarılacak

Kirada oturan emekli için iki destek gündemde. Talep hayata geçerse, TOKİ konutlarında emekli kontenjanı yüzde 50’ye çıkarılacak. Muhtaçlara her ay kira yardımı yapılacak.

Bayram ikramiyesi, banka promosyonu gibi ödemelerle ek gelire kavuşan emeklilere, şimdi de ev desteği gündemde. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), kirada oturan emekliler için 2 ayrı talebi gündeme taşırken, verilecek karar merakla bekleniyor.

YÜZDE 25 KONTENJAN AYRILIYOR

Vatandaşlara düşük taksitlerle ev sahibi olma imkanı sunan Toplu Konut İdaresi (TOKİ) halen konut projelerinden emeklilere yüzde 25 kontenjan ayırırken; TÜED bu oranın yüzde 50’ye çıkarılmasını talep ediyor. Yine TÜED, ev sahibi olmayan emeklilerin gelirlerinin yaklaşık 600 lirasının kira ve ısınmaya gitmekte olduğunu belirterek, “Emeklilere kışın kira ve yakacak yardımı yapılsın” çağrısı yapıyor.

HER AY YARDIM YAPILACAK

Bu talepler hayata geçirilirse, TOKİ her projedeki konutlarının yarısını emeklilere ayıracak, daha çok emekli ev sahibi olabilecek. Emekliler, kira yerine kendi evinin taksitini ödeyecek. Diğer taleple de emekliler kirada oturdukları süre boyunca kira yardımıyla rahatlayacak. TÜED, yaptıkları Emekli Profili Araştırması’nda, her 3 emekliden birinin kirada oturduğunu tespit ettiklerinin altını çiziyor.

(Güneş)

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