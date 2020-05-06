Kira yardımı başvurusu nasıl yapılır? e-devlet kira yardım başvurusu 2020!

Kira yardımı başvurusu hakkında detaylı bilgi almak isteyen kişiler arama motorlarında sık sık araştırma yapıyor. Konu hakkında detaylı bilgi almak isteyen kişiler konuyu yakında takip ediyor. Koronavirüs salgını sonrası ülkemizde gerekli önlemler alınıyor. Geçtiğimiz günlerde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, kentsel dönüşüme giren ve riskli alan ilan edilen bölgelerde kira yardım süresini 36 aydan 48 aya çıkardığını duyurmuştu. Peki, Kira yardımı başvurusu nasıl yapılır? Başvurular e-devlet üzerinden alınıyor.

KİRA YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

^Kira yardımı başvuruları birçok işlemin gerçekleştirildiği e-Devlet üzerinden yapılıyor.

e-devlet sisteminde “Hak Sahibi Ailelere Kira Yardımı Yapılması” bölümünden başvuru işlemi gerçekleştiriliyor. Vatandaşların öncelikle T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yapmaları gerekiyor. Sonrasında açılan pencere üzerinden “Uygulamaya Git” sekmesine tıklanıyor.

E-DEVLET KİRA YARDIMI İÇİN TIKLAYINIZ.

Uygulamaya git kısmına tıkladıktan sonra “Giriş yapmak istediğiniz uygulama bazı kişisel bilgilerinize erişim hakkı istemektedir. Lütfen aşağıdaki listeyi kontrol ederek, paylaşmak istemediğiniz bir bilginiz var ise işleme devam etmeyiniz.” uyarısı açılıyor. Bu ekran üzerinden istenilen bilgiler kontrol edilebiliyor.

KİRA YARDIMI BAŞVURUSU HAKKINDA

Kentsel dönüşüme ilişkin 6306 Sayılı Kanun'un yönetmeliğinde önemli değişiklik yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre riskli alanda bulunan konutların kentsel dönüşüme girmesi halinde kira yardımı süresi 36 aydan 48 aya çıkarıldı. Riskli yapılarda ise kira yardımı süresi 18 ay olarak devam ediyor.

Ayrıca dönüşüm projeleri özel hesabının finansman durumu gözetilerek Bakanlıkça uygun görülmesi halinde kira yardımının ilk 12 aya kadar olan kısmı peşin olarak ödenebilecek.

Aylık kira bedeli de Bakanlıkça belirlenecek.