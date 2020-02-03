Kira artış oranı Şubat 2020 açıklandı! Kira artışı nasıl hesaplanır? İşte hesaplama örneği

Şubat 2020 kira artışı nasıl hesaplanır? merak ediliyor. TÜİK, bugün enflasyon oranlarını açıklıyor. TÜİK tarafından açıklanan bu oranlar kira artış hesaplamasında kullanılıyor. Kira zammı, sözleşmenin senelik olarak yenilenmesi halinde yapılıyor. Geçen sene ve daha önceki senelerin Şubat ayında kira sözleşmesini yapan kiracılar bu ay kendilerine ne kadar zam yapılacağını öğrenmek istiyor.

KİRA ARTIŞ ORANI ŞUBAT 2020 AÇIKLANDI

TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %1,35, bir önceki yılın Aralık ayına göre %1,35, bir önceki yılın aynı ayına göre %12,15 ve on iki aylık ortalamalara göre %14,52 artış gerçekleşti.

Buna göre kiraya Şubat ayında %14,52 oranında zam yapılacak. Mal sahipleri kiracısına bu oranın üzerinde zam yapamayacak.

KİRA ARTIŞI HESAPLAMA ÖRNEĞİ

Mevcut kira bedeli: 1000 TL

Zam oranı: 14,52

Zam bedeli: 145,2 TL

Zamlı kira bedeli: 1.145 TL

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KİRA ARTIŞI NASIL HESAPLANIR?

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan Orta Vadeli Ekonomi Programı (2019-2021) geçtiğimiz Eylül ayında açıklandı. Yeni Ekonomi Paketi kapsamında kira zamları artık üretici fiyat endeksi oranlarına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranlarına göre belirleniyor.

Ancak açıklanan bu rakam ev sahibi tarafından uygulanabilecek en yüksek tavan zam oranı oluyor.

2020 OCAK AYI KİRA ZAMMI NE KADARDI?

TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %0,74, bir önceki yılın Aralık ayına göre %11,84, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,84 ve on iki aylık ortalamalara göre %15,18 artış gerçekleşti. Bu oranlara göre mal sahipleri kiracısına Ocak ayında yüzde 15.18 oranında zam yapacak.

Hesaplama örneği

Mevcut kira bedeli: 1000 lira

Zam oranı: yüzde 15.18

Zam bedeli: 151 lira

Zamlı kira bedeli: 1.151 lira