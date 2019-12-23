Kira artış oranı Ocak 2020 ne zaman açıklanacak? Kira artış oranı 2020 ne kadar olacak?

Kira artış oranı Ocak 2020 ne zaman açıklanacak? sorusu arama motorunda yoğun olarak aranıyor. 2020 Ocak kira artış oranı ev sahipleri ve kiracılar tarafından yakından takip ediliyor. Gözler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanacak olan son 12 aylık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamına çevrildi. Kira artış oranı Ocak 2020 ne zaman açıklanacak? merak ediliyor. İşte yanıtı..

KİRA ARTIŞ ORANI OCAK 2020 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ocak 2020 kira artış oranı TÜİK tarafından 3 Ocak 2020 Cuma gün saat 10:00’da açıklanacak.

ARALIK 2019 KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?

Aralık 2019 kira artış oranı açıklandı. Enflasyon kasımda yüzde 0,38 artarken, yıllık bazda yüzde 10,56 oldu. TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %0,38, bir önceki yılın Aralık ayına göre %11,01, bir önceki yılın aynı ayına göre %10,56 ve on iki aylık ortalamalara göre %15,87 artış gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), verilerine göre kiracılara Aralık ayında yüzde 15,87 oranında zam yapılabilecek.

KİRA ARTIŞ ORANI ARALIK AYI HESAPLAMA ÖRNEĞİ

Mevcut kira bedeli 1000 TL olan bir kiracının kira bedeli 158,7 lira olacak.