Kira artış oranı Kasım 2019 ne zaman açıklanacak? Kira artışı nasıl hesaplanır?

Kira artış oranı Kasım 2019 ne zaman belli olacak? sorusu hem ev sahipleri hem kiracılar tarafından merak ediliyor. Borçlar Kanunu'na göre; kira artışında son 12 aylık Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) baz alınıyordu. Bu yılın başında yapılan yasal düzenlemeyle artık kira artışları, 12 aylık ortalama Tüketici Fiyatları Endeksi'ne (TÜFE) göre yapılıyor. Kiracılara Ekim ayında yüzde 18,27 lira zam yapıldı. Kira artış oranı Kasım 2019 ne zaman belli olacak? diye merak edenler için yanıtı haberimizde..

KİRA ARTIŞ ORANI KASIM 2019 NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Kasım 2019 kira artış oranı 4 Kasım tarihinde saat 10:00'da TÜİK tarafından açıklanacak. Kira artış oranı açıklandıktan sonra haberimizde yer alacak.

KİRA ARTIŞ ORANI EKİM 2019 VE HESAPLAMA ÖRNEĞİ

Kira artış oranı Ekim 2019 açıklandı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık %0,99 arttı. TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %0,99, bir önceki yılın Aralık ayına göre %8,42, bir önceki yılın aynı ayına göre %9,26 ve on iki aylık ortalamalara göre %18,27 artış gerçekleşti. Açıklanan oranlara göre kiracılara Ekim ayında yüzde 18,27 lira zam yapıldı.

Mevcut kira bedeli 500 TL Olanlar İçin zam oranı 91,35 lira, kirası 750 TL olanlar için zam oranı 137,03 lira kirası 1.000 TL olanlar için zam oranı 182.70 lira olarak hesaplanıyor.

YASAL KİRA ZAM ORANI NE OLMALI?

Borçlar Kanunu'na göre; kira artışında son 12 aylık Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) baz alınıyordu. Bu yılın başında yapılan düzenlemeyle artık kira artışları, 12 aylık ortalama Tüketici Fiyatları Endeksi'ne (TÜFE) göre yapılıyor. Kiracı ile mal sahibi eğer anlaşırlarsa sözleşmede bunun altında bir oran kararlaştırabilirler. Ancak kesinlikle bu oranında üzerinde artış yapılamaz.

KİRACI KİRA ÖDENMEZSE NE YAPILMALI?

Kiracı borcunu ödemezse, kiracıya önce noterden ödeme için ihtar gönderilip 30 gün süre verilmek zorundadır. Bu süre geçtikten sonra hâlâ ödeme yoksa tahliye davası veya icra takibi yoluyla yapılacak olan takip neticesinde icra mahkemesinden tahliye talep edilebilir.

