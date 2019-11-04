Kira artış oranı Kasım 2019 ne kadar oldu? Kasım ayı kira artış oranı hesaplama örneği..

Kira artış oranı Kasım 2019 ne kadar? sorusu merak edilen konular arasında bulunuyor. TÜİK tarafından ÜFE TÜFE enflasyon rakamları her ay yeni ayın ilk haftası içerisinde sitesinde açıklanıyor. Söz konusu rakamlar açıklandığı anda hem kira artış oranı hem de enflasyın oranları öğreniliyor. Milyonlarca kiracı ve ev sahibinin gözü Kasım ayı kira artış oranında. Kira artış oranı Kasım 2019 ne kadar? diye merak edenler için yanıtı haberimizde..

KİRA ARTIŞ ORANI KASIM 2019 AÇIKLANDI

Kasım 2019 kira artış oranı açıklandı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık %2,00 arttıTÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %2,00, bir önceki yılın Aralık ayına göre %10,59, bir önceki yılın aynı ayına göre %8,55 ve on iki aylık ortalamalara göre %16,81 artış gerçekleşti.

Kasım ayında kiracılara yüzde 16,81 oranında zam yapılacak.

KASIM 2019 KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA

Mevcut kira bedeli 1000 TL olan bir kiracının kira bedeli 1168,1 lira olacak.

EKİM'DE KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık %0,99 arttı. TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %0,99, bir önceki yılın Aralık ayına göre %8,42, bir önceki yılın aynı ayına göre %9,26 ve on iki aylık ortalamalara göre %18,27 artış gerçekleşti. Açıklanan oranlara göre kiracılara Ekim ayında yüzde 18,27 lira zam yapıldı.

Mevcut kira bedeli 500 TL Olanlar İçin zam oranı 91,35 lira, kirası 750 TL olanlar için zam oranı 137,03 lira kirası 1.000 TL olanlar için zam oranı 182.70 lira olarak hesaplanıyor.

YASAL KİRA ZAM ORANI NEDİR?

Borçlar Kanunu'na göre; kira artışında son 12 aylık Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) baz alınıyordu. Bu yılın başında yapılan düzenlemeyle artık kira artışları, 12 aylık ortalama Tüketici Fiyatları Endeksi'ne (TÜFE) göre yapılıyor. Kiracı ile mal sahibi eğer anlaşırlarsa sözleşmede bunun altında bir oran kararlaştırabilirler. Ancak kesinlikle bu oranında üzerinde artış yapılamaz.

KİRACI KİRA ÖDENMEZSE NE YAPILMALI?

Kiracı borcunu ödemezse, kiracıya önce noterden ödeme için ihtar gönderilip 30 gün süre verilmek zorundadır. Bu süre geçtikten sonra hâlâ ödeme yoksa tahliye davası veya icra takibi yoluyla yapılacak olan takip neticesinde icra mahkemesinden tahliye talep edilebilir.

