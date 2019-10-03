Ekim 2019 kira artış oranı açıklandı! TÜFE Ekim kira artış oranı hesaplama örneği sizlerle..

Ekim 2019 kira artış oranı açıklandı!.. Kira artış oranı Ekim 2019 ne kadar olacak? kirada oturan vatandaşlar tarafından merak ediliyor.Kira artış oranları her ay TÜİK tarafından sitesinde açıklanıyor. Yasal düzenlemeden önce söz konusu rakam ÜFE ortalaması üzerinden hesaplanıyordu. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemenin ardından yasal kira artış oranı 12 aylık TÜFE ortalaması üzerinden hesaplanmaya başlandı. Kira artış oranı Ekim 2019 ne kadar? diye araştıranlar için yanıtı haberimizde..

KİRA ARTIŞ ORANI EKİM 2019

Kira artış oranı Ekim 2019 belli oldu. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık %0,99 arttı. TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %0,99, bir önceki yılın Aralık ayına göre %8,42, bir önceki yılın aynı ayına göre %9,26 ve on iki aylık ortalamalara göre %18,27 artış gerçekleşti.

Açıklanan oranlara göre kiracılara Ekim ayında yüzde 18,27 lira zam yapılacak.

KİRA ARTIŞ ORANI EKİM 2019 HESAPLAMA ÖRNEĞİ

Hesaplama örneği

Mevcut kira bedeli: 1000 lira

Zam oranı: yüzde 18,27

Zam bedeli: 182,27 lira

Zamlı kira bedeli: 1.182,7 lira

KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan Orta Vadeli Ekonomi Programı (2019-2021) geçtiğimiz Eylül ayında açıklandı. Yeni Ekonomi Paketi kapsamında kira zamları artık üretici fiyat endeksi oranlarına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranlarına göre belirleniyor.

EYLÜL KİRA ARTIŞI NE KADARDI?

Eylül 2019 kira artış oranı belli oldu. Ağustos ayı enflasyon rakamlarına göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık %0,86 arttı. TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %0,86, bir önceki yılın Aralık ayına göre %7,35, bir önceki yılın aynı ayına göre %15,01 ve on iki aylık ortalamalara göre %19,62 artış gerçekleşti. Açıklanan oranlara göre Eylül ayında kiracılara yüzde 19,62 oranında zam yapılabilecek.

KİRA ARTIŞ ORANI EYLÜL HESAPLAMA ÖRNEĞİ

Hesaplama örneği

Mevcut kira bedeli: 1000 lira

Zam oranı: yüzde 19,62

Zam bedeli: 196,2 lira

Zamlı kira bedeli: 1.196,2 lira





EV SAHİBİ KİRAYA NE KADAR ZAM YAPABİLİR?

Taraflar arasında imzalanan kira sözleşmesi maddeleri içerisinde aksini gösteren bir ibare yer almıyorsa kiraya zam 1 yıllık sürenin dolmasının ardından yapılır.

Ülkemizde kira sözleşmesi 1 yıllık düzenlenmekte olup 1 yılın ardından kira sözleşmesi iptal edilmezse yenilenmiş sayılır ve sözleşmenin dolduğu tarihte kira zammı hakkı doğar.