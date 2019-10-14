Kira artış oranı Ekim 2019 belli oldu! TEFE TÜFE Ekim kira artış oranları ne kadar?

Kira artış oranı Ekim 2019 ne kadar? merak ediliyor. TÜİK tarafından enflasyon verilerinin 3 Ekim tarihinde açıklanmasının ardından Ekim ayı kira artış oranı belli oldu. Ev sahipleri kira sözleşmesi maddeleri ile aksi bir hüküme yer verilmediği sürece sözleşme yenilenirken senede bir kere yasal kira artış oranı üzerinden kiraya zam yapma hakkına sahip oluyor. Ekim 2019 kira artış oranı ne kadar? diye merak edenler için yanıtı haberimizde..

KİRA ARTIŞ ORANI EKİM 2019

Kira artış oranı Ekim 2019 açıklandı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık %0,99 arttı. TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %0,99, bir önceki yılın Aralık ayına göre %8,42, bir önceki yılın aynı ayına göre %9,26 ve on iki aylık ortalamalara göre %18,27 artış gerçekleşti.

Açıklanan oranlara göre kiracılara Ekim ayında yüzde 18,27 lira zam yapılacak.

KİRA ARTIŞ ORANI EKİM 2019 HESAPLAMA ÖRNEĞİ

Mevcut kira bedeli: 1000 lira

Zam oranı: yüzde 18,27

Zam bedeli: 182,27 lira

Zamlı kira bedeli: 1.182,7 lira

KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan Orta Vadeli Ekonomi Programı (2019-2021) geçtiğimiz Eylül ayında açıklandı. Yeni Ekonomi Paketi kapsamında kira zamları artık üretici fiyat endeksi oranlarına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranlarına göre belirleniyor.

TEFE TÜFE ORANLARI

Enflasyon tek haneye düştü. Eylül'de aylık yüzde 0,99, yıllıkta ise yüzde 9,26'ya geriledi.

TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %0,99, bir önceki yılın Aralık ayına göre %8,42, bir önceki yılın aynı ayına göre %9,26 ve on iki aylık ortalamalara göre %18,27 artış gerçekleşti.

AYLIK EN YÜKSEK ARTIŞ %2,15 İLE KONUT GRUBUNDA OLDU

Ana harcama grupları itibarıyla 2019 yılı Eylül ayında endekste yer alan gruplardan, giyim ve ayakkabıda %2,13, çeşitli mal ve hizmetlerde %2,09, alkollü içecekler ve tütünde %1,79 ve ulaştırmada %1,61 artış gerçekleşti.

AYLIK EN FAZLA DÜŞÜŞ GÖSTEREN GRUP %0,60 İLE GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER OLDU

Ana harcama grupları itibarıyla 2019 yılı Eylül ayında endekste yer alan gruplardan eğlence ve kültürde %0,53 ve haberleşmede %0,07 düşüş gerçekleşti.

YILLIK EN FAZLA ARTIŞ %43,86 İLE ALKOLLÜ İÇECEKLER VE TÜTÜN GRUBUNDA GERÇEKLEŞTİ

TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre sağlık %15,41, çeşitli mal ve hizmetler %14,98, lokanta ve oteller %14,87 ve eğitim %14,00 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.