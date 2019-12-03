TEFE TÜFE kira artış oranı Aralık ne kadar? Kira artış oranı Aralık 2019 belli oldu!

Kira artış oranı Aralık 2019 ne kadar? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Kasım 2019 enflasyon oranı TÜİK tarafından bugün saat 10:00 itibari ile ilan edildi. Böylece ev sahipleri kiracılar ne kadar zam yapılacağını öğrenmiş oldu. Geçtiğimiz ay kiracılara yüzde 16,81 oranında zam yapılmıştı. TEFE TÜFE kira artış oranı Aralık ne kadar? merak ediliyor. Aralık 2019 kira artış oranı haberimizde sizlerle..

KİRA ARTIŞ ORANI ARALIK 2019 NE KADAR?

Aralık 2019 kira artış oranı açıklandı. Enflasyon kasımda yüzde 0,38 artarken, yıllık bazda yüzde 10,56 oldu. TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %0,38, bir önceki yılın Aralık ayına göre %11,01, bir önceki yılın aynı ayına göre %10,56 ve on iki aylık ortalamalara göre %15,87 artış gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), verilerine göre kiracılara Aralık ayında yüzde 15,87 oranında zam yapılabilecek.

KİRA ARTIŞ ORANI ARALIK AYI HESAPLAMA ÖRNEĞİ

Mevcut kira bedeli 1000 TL olan bir kiracının kira bedeli 158,7 lira olacak.

KİRA ARTIŞ ORANI KASIM 2019 NE KADAR?

Kasım 2019 kira artış oranı açıklandı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık %2,00 arttıTÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %2,00, bir önceki yılın Aralık ayına göre %10,59, bir önceki yılın aynı ayına göre %8,55 ve on iki aylık ortalamalara göre %16,81 artış gerçekleşti.

Kasım ayında kiracılara yüzde 16,81 oranında zam yapılacak.

KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA KASIM 2019

Mevcut kira bedeli 1000 TL olan bir kiracının kira bedeli 1168,1 lira olacak.