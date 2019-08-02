Kira artış oranı 2019 Ağustos belli oldu mu? TEFE TÜFE Ağustos kira artışı hesaplama..

Kira artış oranı 2019 Ağustos belli oldu mu? sorusunun cevabı merak ediliyor. Kira artış oranı uygulamasında yapılan değişiklikle artık ÜFE yerine TÜFE rakamı kullanılıyor. Temmuz 2019 kira artış oranı on iki aylık ortalamalara göre yüzde 19,88 oldu. Ev sahipleri kiracılara Temmuz ayında 19,88 oranında zam yapabildi. Kira artış oranı 2019 Ağustos belli oldu mu? diye merak edenler için TEFE TÜFE Ağustos kira artışı hesaplama işlemi haberimizde..

KİRA ARTIŞ ORANI 2019 AĞUATOS NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ağustos 2019'da kira sözleşmesi diğer adıyla kontratı yenilecek olanlara kiracılara ne kadar zam yapılacağı 5 Ağustos 2019 Pazartesi günü belli olacak. Kira artış hesaplamalarında kullanılan enflasyon oranları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından saat 10:00'da açıklanıyor. Ağustos 2019 kira artış oranları açıklandıktan sonra sitemizde yer alacak.

TEMMUZ AYINDA KİRACILARA NE KADAR ZAM YAPILDI?

2019 Temmuz ayında kiracıların yeni dönem kira bedelleri yüzde 19.88 oranında artış yapıldı.

TEMMUZ TEFE TÜFE KİRA ARTIŞI HESAPLAMA

Hesaplama örneği

Mevcut kira bedeli: 1000 lira

Zam oranı: yüzde 19,88

Zam bedeli: 198,8 lira

Zamlı kira bedeli: 1.198,8 lira

KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan Orta Vadeli Ekonomi Programı (2019-2021) geçtiğimiz Eylül ayında açıklandı. Yeni Ekonomi Paketi kapsamında kira zamları artık üretici fiyat endeksi oranlarına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranlarına göre belirleniyor.

Ancak açıklanan bu rakam ev sahibi tarafından uygulanabilecek en yüksek tavan zam oranı oluyor. Yani açıklanan rakam yapılabilecek en yüksek zam oranı olup kiracı ve ev sahibi karşılıklı anlaşma ile bu oranı aşmayacak şekilde daha düşük bir tutarda kira zammı ile uzlaşmaya varabilir.