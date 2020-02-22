Kimlik yenileme işlemleri yoğun ilgi görüyor. Kimlik yenileme işlemleri Nüfus Müdürlüğü üzerinden yürütülüyor. Henüz yeni kimliklerini almayan vatandaşlar, arama motorlarında "Kimlik yenileme ücreti 2020 ne kadar? Kimlik yenileme ne zamana kadar yapılır?" sorularının yanıtını araştırıyor. Kimlik yenileme işlemleri ile ilgili merak edilen detaylara haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

KİMLİK YENİLEME NE ZAMANA KADAR YAPILIR?

Kimliklerini henüz yenilemeyenler için son başvuru tarihi 2023 sonu son tarihtir.

KİMLİK YENİLEME ÜCRETİ 2020 NE KADAR?

Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 25,00 TL

Değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 25,00 TL

Nüfus Cüzdanı kayıp bedeli 25,00 TL

Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı kayıp bedeli 50,00 TL

KİMLİK YENİLEME RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Önceden Emniyet Genel Müdürlüğü'ne başvurarak yapılan ehliyet değişikliği işlemleri artık Nüfus Müdürlüğü üzerinden yürütülüyor. Kimlik yenilemek için ilk yapmanız gereken, randevu almak. Bu zorunlu. Kimlik kartı başvuruları için 'randevu.nvi. gov.tr' internet adresi üzerinden ya da Alo 199 numaralı çağrı merkezinden randevu alabilirsiniz. Gününüzde gitmediğiniz takdirde sistem yeniden randevu almanızı 1 ay engelliyor. Bu durumda eğer gidemeyecekseniz randevuyu, süresi dolmadan en az yarım saat önce iptal etmeniz şart.

KİMLİK YENİLEME EVRAKLARI

Randevu aldıktan sonra, başvurmaya gidiliyor. Yanınızda olması gereken evraklar ise şunlar:

-Nüfus cüzdanınız. Nüfus cüzdanı olmayanlar için sürücü belgesi, pasaport, evlilik cüzdanı, TSK kimlik kartı, sarı basın kartı, hakim ve savcı kimliği, avukatlık kimlik kartı, öğretmen kartı da kimlik yerine geçiyor.