Kimlik kartını okutarak anında temassız işlem

Kredi kartı ya da bankomat kartı olmayanlar için de büyük kolaylık sağlayan uygulamadan yararlanmak isteyenler VakıfBank Mobil’i telefonlarına yükleyerek işlemlerini hızlı ve bir güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor.

5.7 MİLYON KİŞİ ‘MOBİL’



VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Ferkan Merdan, açıklamasında şunları söyledi: “Pandemi sürecinde de ön plana çıktığı gibi teması azaltan teknolojilere yatırım yapıyoruz. Dijital kanallarımızda her gün milyonlarca müşterimiz işlem yapıyor. Bankamızdaki işlemlerin yüzde 94’ü şube dışı kanallardan gerçekleşiyor. Sadece VakıfBank Mobil’i aktif kullanan müşteri sayımız 5.7 milyonu aşmış durumda.”