Kimler emekli bayram ikramiyesi alabilecek? Emekliler 30 Nisan'a dikkat!

Emeklilere bayram ikramiyesi ilk kez geçen yıl Ramazan Bayramı’nda ödendi. Her yıl Ramazan ve Kurban bayramlarında emeklilere bayram ikramiyesi ödeniyor. İkramiyelerden sadece emekliler yararlanmıyor. SGK’dan gelir ve aylık alıp ikramiyeden faydalanabilecek kişiler şunlar:

• Emekliler.

• İş kazası sonrası sürekli iş göremezlik geliri alan kişiler.

• İş kazası sonrası sürekli iş göremezlik geliri alırken vefat eden kişilerin hak sahipleri.

• Sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmış ülkelerde çalışması bulunan ve Türkiye’den kısmi gelir ve aylık alanlar.

• Dul ve yetim aylığı alan kişiler.

• Maluller.

30 NİSAN KRİTİK TARİH

4 Haziran Salı günü Ramazan Bayramı’nın ilk günü. Bayram ikramiyeleri büyük ihtimalle bayramdan bir hafta önce ödenecek. Mayıs ayı içinde ikramiyeler ödeneceği için en son 30 Nisan 2019 tarihinde emekli olmak için dilekçe veren kişiler bayram ikramiyesinden yararlanabilecek. 1 Mayıs ve sonrasında emekliliğe hak kazanan ve bu tarih sonrasında dilekçe veren kişiler ise Kurban Bayramı’nda ikramiye alabilecek. SGK’ya emeklilik için dilekçe verilen tarih çok önemli. İkramiyeler mayıs ayı içinde ödeneceği için 30 Nisan’a kadar emekliliği hak eden ve bu tarih de dahil olmak üzere dilekçesini SGK’ya veren kişiler ikramiye alabilecek.

BAŞVURUYA GEREK YOK

Bayram ikramiyesi almak için SGK’ya herhangi bir başvuru yapılması gerekmiyor. Emekli, malul, dul ve yetim aylığı alanların ikramiyesi aylık aldıkları hesaba yatırılmak suretiyle bir başvuruya gerek kalmaksızın ödeniyor.

İŞ KAZASI MAĞDURU DA ALIYOR!

İş kazası geçiren ve sürekli iş göremezlik geliri alanlar da ikramiyeden faydalanabiliyor. Bunlara ödenecek ikramiye, sürekli iş göremezlik oranına göre hesaplanacak. Kişinin yüzde 50 oranında iş göremez olduğu tespit edilmişse, 500 TL bayram ikramiyesi ödenecek.

KİME, NE KADAR ÖDENİYOR?

Emekliler ve malulen emekli olmuş malullük aylığı alan kişiler 1.000 TL ikramiye alıyor. Dul ve yetim aylığı alan kişiler ise ölüm aylığı oranında bayram ikramiyesi alabiliyor. Örneğin kocasından dul aylığı alan ve çalışan kadın, yüzde 50 oranında ölüm aylığı alır. Bu durumda aylık alan dul eşe 500 TL bayram ikramiyesi ödenir. Çalışmayan ve emekli olmayan dul eş aylık alan tek kişi ise yüzde 75 oranında ölüm aylığı alır. Bu durumda dul eşe 750 TL bayram ikramiyesi ödenir.

Yüksek oranlı aylık baz alınır

Hem kocasından, hem babasından veya hem annesinden, hem babasından ölüm aylığı alan kişiler de ikramiye alır. İki dosyadan hangisinde ölüm aylığı oranı daha yüksekse o dosya baz alınır. Örneğin dul eş hem babasından, hem kocasından aylık alıyorsa ve kocasında aylığının oranı yüzde 75, babasından ölüm aylığı oranı yüzde 25 ise 750 TL bayram ikramiyesi alır.