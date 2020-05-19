Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 101'inci yıl dönümü kapsamında anlamlı bir projeye imza atan Kiğılı, ilk kez milli takıma seçilen 101 gencin giyim sponsorluğunu üstlendi.Kiğılı'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kiğılı, Mustafa Kemal Atatürk'ün, kurtuluşa giden yolda attığı adımları, "İmkansızı Başaran Bir Adamın Hikayesi" ismiyle taçlandırdığı reklam filmine taşıdı.Yokluğun içinden gelerek nice zorluklara göğüs germeyi başaran ulu önderin anlatıldığı reklam filminde, başarılarla yazılmış bir tarihe kısa bir yolculuk yapılıyor.

19 Mayıs ruhunu yaşatan ve #BizeEmanet sloganı ile kalplere dokunan videoda, emanet aldığı takım elbiseyle dünyayı değiştirmek için yola çıkan bir liderin hikayesi anlatılıyor.Türk sporuna ve sporcusuna katkı sunmayı sosyal sorumluluk bilinciyle sürdüren Kiğılı, yayınlanan reklam filmiyle, Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti'ne emanet ettiği gençliğe destek olmak için harekete geçtiğini açıkladı.

Kiğılı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 101'inci yılı şerefine yayınladığı animasyonla, ilk kez milli takıma seçilen 101 gencin giyim sponsorluğunu üstlenerek, "Gençler geleceğimizdir" demeye devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kiğılı Üst Yöneticisi (CEO) Hilal Suerdem, şunları kaydetti:"Ülke olarak zor bir dönemden geçiyoruz ancak ihtiyacımız olan karamsarlık değil, birlik ve beraberlik duygusudur. Kiğılı olarak, bugüne kadar sayısız sponsorluk projelerine imza attık. 19 Mayıs ruhunu tüm benliğimizde hisseden bir şirket olarak, bu anlamlı güne yakışır bir çalışmayla gençlerimize desteğimizi sürdüreceğimizi belirtmekten mutluluk duyuyorum.19 Mayıs'ın 101'inci yılı şerefine, ilk kez milli takıma seçilen 101 gencimize giyim sponsoru olarak, Atamız gibi, içindeki inançla imkansızı başaran tüm gençlerimizi desteklemeye devam edeceğiz."

