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  3. Kıdem tazminatında İşçi ve işverene 4 başlıkta güvence

Kıdem tazminatında İşçi ve işverene 4 başlıkta güvence

Kıdem tazminatında İşçi ve işverene 4 başlıkta güvence

Kıdem tazminatı reformu için çalışmalar hız kazandı. Hükümet, işçi ve işveren kesimine 4 başlıkta güvence verecek: işçi hak kaybına uğramayacak, işverene ilave yük getirmeyecek, tahsilat sorunu yaşanmayacak, sürdürülebilir bir yapı olacak.

Kıdem tazminatı reformu için çalışmalar hız kazandı. Hükümet, işçi ve işveren kesimine 4 başlıkta güvence verecek: işçi hak kaybına uğramayacak, işverene ilave yük getirmeyecek, tahsilat sorunu yaşanmayacak, sürdürülebilir bir yapı olacak.

'Yapısal Dönüşüm Adımları' kapsamında yeni kıdem tazminatı sistemi açıklamasının ardından konuyla ilgili çalışmalar hız kazandı. Yeni sistemi güçlendirmek için teşvik mekanizmaları devreye girecek.

İşverenden yapılacak kesintiler bireysel emeklilik sistemi ile entegre Kıdem Tazminatı Fonu'nda toplanacak. İşsizlik Fonu kesintisinin azaltılması seçeneklerin başında yer alıyor. Böylece işveren de devlet desteğiyle emeklilik finansmanına dahil edilmiş olacak.

DEVLET KATKISI OLACAK

Hükümet, kıdemde çalışan haklarında hiçbir kayba neden olmayacak, işçi ve işveren kesimini rahatlatacak formül ortaya koyacak. Sistemle 1 yıl çalışmaya karşılık 1 aylık brüt ücret tutarındaki tazminat miktarı fonla azalmayacak.

Bugün 30 günlük brüt ücrete karşılık gelen 8.3'lük oranın; işveren payının yanı sıra devlet katkısı, İşsizlik Fonu'ndan yapılacak destekle korunması öngörülüyor. Yeni sistemde kaç yıl süreyle fonda biriken paraya dokunulmayacağı, en önemli başlıklarından olacak.

Hükümet, işçi ve işveren kesimine 4 başlıkta güvence verecek: İşçi hak kaybına uğramayacak, işverene ilave yük getirmeyecek, tahsilat sorunu yaşanmayacak, sürdürülebilir yapı olacak.

(Takvim)

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