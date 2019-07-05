Kıdem tazminatı vergi iadesi nasıl alınır?

Gelir Vergisi Kanunu'na ilişkin bazı değişiklikler Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yapılan değişiklikle birlikte kıdem tazminatından Gelir Vergisi kesilen işçiler mahkemeye gitmezse vergi kesintisini iade alabilecekler.

TOBB ETÜ Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç, işçilere ikale veya karşılıklı sonlandırma sözleşmesi, iş sonu tazminatı, iş kaybı tazminatı, iş güvencesi tazminatı adı altında ödenen tutarların gelir vergisine tabi olup olmadığının 7103 sayılı Kanun’la kesinleştirildiğini hatırlattı.

Kılıç, “Buna göre, İş Kanunu’na tabi çalışan işçiye tazminatın ödeneceği dönemdeki tavan tutarına kadar ödenecek bedellerin gelir vergisinden istisna tutulacağı, bu tutarın üzerindeki miktarların ise gelir vergisine tabi tutulacağı hüküm altına alındı. Dolayısıyla 2019 için örnek vermek gerekirse işçinin 10 yıllık çalışması varsa ve ikale sözleşmesi imzalanarak iş sözleşmesi sonlandırılmışsa işçiye ikale sözleşmesi kapsamında ödenecek bedelin 60 bin 176 TL’ye kadar olan kısım gelir vergisinden istisna tutulacak. Bu tutarı aşan kısım için gelir vergisi kesilecektir” dedi.

İŞTE MERAK EDİLEN SORULARIN CEVAPLARI

AKSAM.com.tr yazarlarından Okan Güray Bülbül akıllara takılan soruları cevapladı.

1. İkale sözleşmesi nedir?

İkale sözleşmesi, işçiyle işveren arasında imzalanır ve işçinin alacak şartları belirlenir.

2. İkale ile kıdem aynı mı?

İkale imzalayan işçiyle işveren, iş sözleşmesinin sonlanması karşılığı ödenecek tutarları belirler. Bu tutarın içinde; kıdem ve ihbar tazminatına karşılık ödenen tutarlarla birlikte kullanılmamış yıllık izin ücretleri ve hatta işsizlik sigortasından yararlanamayacağından işsizlik parası karşılığı ödenen tutar da yer alır.

3. Gelir vergisi var mı?

İkale kapsamında işçiye ödenen bedel, içeriğe göre vergiye tabi tutulur. Örneğin kullanılmamış yıllık izinler karşılığı ödenen tutarlar ücret olduğu için gelir vergisine tabidir. Ayrıca ihbar tazminatından da gelir vergisi kesilir. Gelir vergisi kesilmeyecek tutar kıdem tazminatı

4. İkale imzalayan herkesten gelir vergisi yanlış mı kesildi?

27 Mart 2018 tarihi öncesinde ikale bedelinde yer alan ve kıdem tazminatı karşılığı olarak ödenen tutarın ne kadarının gelir vergisine tabi olduğu konusu açık değildi. Bazı ödemelerden vergi kesintisi yapılmadı. Sadece hatalı uygulama yapılan kişiler için vergi iadesi söz konusu olacak.

İade 7500 liraya kadar çıkabilir

5. İkale sözleşmelerinden gelir vergisi doğru olarak nasıl kesilmeli?

Örneğin işçinin 10 yıllık kıdemi varsa, brüt ücreti 4 bin TL ise ve ikale kapsamında ihbar tazminatı ve kullanılmamış yıllık izin hariç 70 bin TL ödenmesi kararlaştırılmışsa, doğru uygulama şu şekilde olmalıdır: 50 bin TL değil de brüt ücreti olan 4 bin TL olarak hesaplandıysa ve 40 bin TL’lik muafiyet uygulandıysa bu işçiye 1.500 TL vergi iadesi gerek. 70 bin TL’nin tamamından vergi kesilmişse 7.500 TL vergi iadesi yapılacaktır.

6. Kimler vergi iadesi alabilecek?

30 Ocak 2014 ve sonrasında anlaşarak işten ayrılanlardan, fazla gelir vergisi kesilenler iade alabilecek.

7. İade için nereye başvurulacak?

İade alabilecek kişilerin vergi dairelerine başvuru yapmaları gerekiyor.

8. Hangi belgelerle vergi dairelerine başvuru yapmak gerekiyor?

Pek çok kişi aceleyle vergi dairelerinin kapısına gidince bazı vergi daireleri, evrak listesini kapılarına astı.

• SGK’dan işten çıkış bildirgesi

• İkale bedelini gösterir belge

• Muhtasar beyannamede yer alan tutar ve ikale bordrosu

• İşverenin stopajı ödediği vergi dairesini gösterir yazı gerekiyor.

İşveren için cezası var

9. İşveren başvuruda gereken bu belgeleri vermek zorunda mı?

İkale sözleşmesi imzalayan kişiler vergi dairelerine başvuru yaparken bu belgeleri işverenden talep edecek. İşveren vermezse ceza ödemek zorunda kalır.

10. 27 Mart 2018’den sonra ikale imzalayanlar iade alır mı?

27 Mart 2018 tarihinden itibaren yasal düzenlemeyle açıklığa kavuşturuldu. Buna rağmen kendisinden fazla gelir vergisi kesildiğini iddia eden kişiler vergi dairelerine başvurarak iade talep edebilir. Ancak bu tarihten sonra pek çok işveren artık bu uygulamayı doğru uyguluyor. Bu tarihten önce uygulamada hatalar olduğu ve pek çok kişi dava açarak bu iadeleri aldığı için bu yönde düzenleme yapıldı.