Kıdem tazminatı hesaplama: 2020 Kıdem tazminatı tavanı ne kadar, kaç lira?

Kıdem tazminatı hesaplama işlemleri arama motorunda yoğun olarak araştırılıyor. Kıdem tazminatı ücretleri ocak-temmuz, temmuz-aralık olmak üzere yılda iki kere değişiyor, bu değişikliği de Hazine ve Maliye Bakanlığı açıklıyor. Kıdem tazminatı tavanının altında kalan brüt maaşa sahip olan çalışanlar ise hesaplamalarını brüt maaşı ve çalıştığı yılı çarparak ortaya çıkıyor. 2020 Kıdem tazminatı tavanı ne kadar? diye merak edenler için yanıtı haberimizde..

2020 KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE KADAR?

Yeni yılda asgari ücretin netleşmesi ile birlikte 2020’nin ilk yarısında işçilerin, işten ayrılırken işverenden alacakları kıdem tazminatı da arttı. Kıdem tazminatının tavanı ne oldu, çalışma yılına göre kimler, ne kadar tazminat alacak sorularına açıklık getirmeden önce kıdem tazminatı ile ilgili önemli bir-iki konuya değineyim. Kıdem tazminatı tutarı ocak-temmuz, temmuz-aralık olmak üzere senede iki kere değişiyor, bu değişikliği de Hazine ve Maliye Bakanlığı açıklıyor. Buna göre 2020’nin ilk yarısında işçilere ödenecek kıdem tazminatının yıllık tavanı 6.730.15 lira oldu. Bu da şu anlama geliyor, bu yıl, işçilere ödenecek tazminat 6.730.15 liranın üzerinde olmayacak. Tazminat tavanı 2019’un ikinci yarısında 6.379.86 liraydı. Böylece kıdem tazminatı 2020’de yüzde 5.49 artmış oldu.

KIDEM NASIL HESAPLANIYOR?

Kıdem tazminatı aynı işyerinde en az 1 yıl çalışanlara ödeniyor. Tazminat hesaplanırken son brüt ücret dikkate alınıyor. Çalışılan yıl ve gün sayısına göre her yıl için bir brüt maaş olmak üzere hesaplama yapılıyor. Bu ücretten sadece damga vergisi kesiliyor. Düzenli olarak ve nakit olarak ödenen paralar da brüt ücrete ekleniyor.

KİMLER KIDEM TAZMİNATI ALABİLİR?

Kıdem tazminatına hak kazanabilmek için çalıştığınız işyerindeki hizmet süresinin en az bir yıl olması ve işveren tarafından işten çıkarılmış olmanız gerekir. Kendi isteğinizle işten ayrılırsanız kıdem tazminatı alamazsınız. Ancak, erkekler askerlik hizmeti için ve kadınlar da evlilik nedeniyle işten ayrılmak zorunda kalırsa, tazminata hak kazanıyor. Ayrıca, emeklilik için gerekli süreyi ve prim ödeme gün sayısını doldurmuşsanız kendi isteğinizle işten ayrılırsanız dahi kıdem tazminatı alabilirsiniz.

KIDEM TAZMİNATI NEDİR?

Kıdem tazminatı, işçinin çeşitli sebeplerle iş yerinden ayrılırken işveren tarafından 4857 sayılı İş Kanunu gereğince işçiye ödemekle yükümlü olduğu bir tazminat şeklidir. Kendi isteğiyle işten ayrılanlar bu tazminatı alamazlar.