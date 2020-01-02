Kıdem tazminatı hesaplama nasıl yapılır? Kıdem tazminatı 2020 tavanı ne kadar olacak?

Kıdem tazminatı 2020 tavanı ne kadar? Sorusu araştırılıyor. Asgari ücrette gerçekleşen artışın ardından gözler kıdem tazminatı ile ilgili açıklamalara çevrildi. Ocak ayında açıklanacak olan enflasyon rakamlarının ardından da zam oranının netleşmesi bekleniliyor. Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından kıdem tazminatı tavanı da 6 bin 380 liraya yükselmişti.

KIDEM TAZMİNATI NE KADAR OLACAK?

Asgari ücrette gerçekleşen artışın ardından gözler kıdem tazminatı ile ilgili açıklamalara çevrildi.

2020 yılının Ocak ve Haziran ayları arasında kıdem tazminatı tavanının memur maaş zammı oranınca yaklaşık yüzde 5 oranında artacağı tahmin ediliyor. Böylece kıdem tazminatı tavanı 6700 lira seviyelerine yükselebilir.

HAZİRAN AYINDA NE KADAR OLMUŞTU?

Haziran ayı enflasyon rakamları 3 Temmuz tarihinde açıklandı. Bu açıklamanın ardından memur maaş zammı, emekli maaş zammı ve kira artış oranı da belli oldu. Aynı zamanda memur maaş katsayısı da güncellendi. Memur aylık katsayısı 0.130597’den 0.138459’a çıktı. Buna bağlı olarak 1 Temmuz 2019 tarihinden itibaren yıl sonuna kadar işçilere uygulanacak kıdem tazminatı tavanı da 6 bin 380 liraya yükseldi.

KİMLER KIDEM TAZMİNATI ALABİLİR?

Kıdem tazminatına hak kazanabilmek için çalıştığınız işyerindeki hizmet süresinin en az bir yıl olması ve işveren tarafından işten çıkarılmış olmanız gerekir. Kendi isteğinizle işten ayrılırsanız kıdem tazminatı alamazsınız. Ancak, erkekler askerlik hizmeti için ve kadınlar da evlilik nedeniyle işten ayrılmak zorunda kalırsa, tazminata hak kazanıyor. Ayrıca, emeklilik için gerekli süreyi ve prim ödeme gün sayısını doldurmuşsanız kendi isteğinizle işten ayrılırsanız dahi kıdem tazminatı alabilirsiniz.

KIDEM TAZMİNATI NEDİR?

Kıdem tazminatı, işçinin çeşitli sebeplerle iş yerinden ayrılırken işveren tarafından 4857 sayılı İş Kanunu gereğince işçiye ödemekle yükümlü olduğu bir tazminat şeklidir. Kendi isteğiyle işten ayrılanlar bu tazminatı alamazlar.