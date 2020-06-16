Kıdem tazminatı 2020 hesaplama nasıl yapılır? Kıdem tazminatı tavanı nasıl hesaplanıyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan tamamlayıcı emeklilik sigortası sistemi ile birlikte, hem kıdem tazminatında kazanılmış mevcut hakların korunması hem de ilave emeklilik desteği sağlanması amaçlanıyor. Bu yeni sistemin gündeme gelmesi ile birlikte kıdem tazminatına dair araştırmalar da yapılmaya başlandı. Kıdem tazminatı 2020 hesaplama nasıl yapılır? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. İşte tüm merak edilenler..

Kıdem tazminatı nasıl olacak, kimler yararlanabilecek? Tamamlayıcı emeklilik sistemi (TES) nedir?

KIDEM TAZMİNATI 2020 HESAPLAMA NASIL YAPILIR?



Kıdem tazminatı, çalıştığı her 1 yıl için 30 günlük brüt ücreti kadardır. 1 yıllık kıdemi olan işçi 1 aylık brüt ücreti tutarında kıdem tazminatı alabilmektedir. 1 yılın altındaki süreler için orantılı olarak hesaplama işlemi gerçekleştiriliyor. İşçinin brüt ücreti hesaplanırken sürekli olarak yapılan yardım ve primler de dahil olur. Bu sebeple, kasa tazminatı, yemek yardımı, çocuk zammı gibi ödemeler de işçinin brüt ücretine dahil edilir ve bu ücret üzerinden kıdem tazminatı hesaplanıyor.

KIDEM TAZMİNATI TAVANI NASIL HESAPLANIYOR?



Sadece asgari ücrete yapılan zam eklendiğinde kıdem tazminatı tavanı 6635 liraya çıkacak.

Bu miktara Ocak ayında açıklanacak enflasyon farkıyla belirlenecek zam oranı da eklenecek.

2019 yılı Temmuz-Aralık arasında kıdem tazminatı tavanı 6379,86 liraydı.

2020 yılı 01 Ocak - 30 Haziran arasında kıdem tazminatı tavanı 673015 TL oldu.

KIDEM TAZMİNATI HANGİ ŞARTLARDA ÖDENİYOR?



*İşçinin, 1475 sayılı İş Kanunun 14'üncü maddesine göre, aynı işverene bağlı olarak en az 1 yıl çalışması ön koşulu ile birlikte;

*İşveren tarafından iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırılık nedenleri dışındaki nedenlerle iş sözleşmesinin feshedilmesi,

*İşçi tarafından sağlık, iyi niyet ve ahlak kuralarına aykırılık veya işyerinde işin durması ve benzeri nedenlerle sözleşmesinin feshedilmesi,

*Askerlik görevi nedeniyle işten ayrılma,

*Emeklilik hakkının elde edilmesi veya bu kapsamda yaş dışında gereken sigortalılık süresi ve prim gününün doldurulması nedeni ile işten ayrılma,

*Kadının evlenmesi halinde 1 yıl içinde işten ayrılma,

*İşçinin ölümü,

koşullarından birinin gerçekleşmesi halinde kıdem tazminatı ödenmesi gerekiyor.