KGF (Kredi Garanti Fonu) kefalet nedir? KGF kefalet desteği veren bankalar hangisi?

KGF kefalet desteği veren bankalar hangisi? Kobilere ve girişimcilere alacakları kredilere kefillere fon olan KGF, 3 kamu bankası tarafından kabul edildi. Koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler genişletiliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Ekonomik İstikrar Kalkanı" kapsamında Hazine destekli KGF kefaleti sağlanacağını duyurmuştu. Konu hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

KGF(Kredi Garanti Fonu)KEFALET NEDİR?

KGFKkobilere ve girişimcilere alacakları kredilere kefillere fondur. KGF, teminat yetersizliği nedeniyle kredi alamayan KOBİ’lere ve KOBİ dışı işletmelere kefil olur. KGF, KOBİ’lerin ve KOBİ dışı işletmelerin finansmana erişimine destek olur.

KGF KEFALET DESTEĞİ VEREN BANKALAR HANGİSİ?

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından başta KOBİ’ler olmak üzere kurumsal ve ticari ölçekteki firmaların işletme sermayesi ihtiyaçları için “İşe Devam Kredi Desteği” hayata geçirilecek.

3 Bankadan yapılan ortak açıklamada "Küresel ölçekte yaşanan ve ülkemizi de etkileyen COVID-19 salgınının ekonomik hayata, üretim ve istihdama ilişkin olası hasarlarını en aza indirme hedefiyle uygulamaya alınan “Ekonomik İstikrar Kalkanı” tedbirleri doğrultusunda Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank olarak yeni finansal destek adımlarımızı kamuoyunun bilgi ve dikkatine sunmak isteriz." denildi.