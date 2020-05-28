Kesintisiz iletişim için BTK adım atacak

Karaismailoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Kesintisiz iletişim için kurumlarımız sürekli teyakkuz halinde. Dünyada bu alanda lider ülkeler arasındayız. Bayramın ilk günü yaşanan kısmi iletişim problemlerinin tekrar etmemesi için, atılması gereken tüm adımlar BTK tarafından atılmaktadır” dedi.