Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,7833
  • 7,4748
  • 373.43
  • 104954
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Ekonomi
    3. >
  3. Kesintisiz iletişim için BTK adım atacak
28 Mayıs 2020 Perşembe 04:24 | Son Güncelleme:

Kesintisiz iletişim için BTK adım atacak

Kesintisiz iletişim için BTK adım atacak

Ramazan Bayramı'nın ilk günü mobil iletişimde yaşanan sorun ile ilgili olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakan Adil Karaismailoğlu'ndan açıklama geldi.

Karaismailoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Kesintisiz iletişim için kurumlarımız sürekli teyakkuz halinde. Dünyada bu alanda lider ülkeler arasındayız. Bayramın ilk günü yaşanan kısmi iletişim problemlerinin tekrar etmemesi için, atılması gereken tüm adımlar BTK tarafından atılmaktadır” dedi.


Burası Fransa... Polisi görüntüleyene ceza geliyor!
'Göktaşı düştü' iddiası... Birçok ilden görüldü, o anlar kameraya yansıdı
ABD Suriye'ye hava savunma sistemi konuşlandırdı
Crew Dragon'a hava engeli! SpaceX fırlatmayı erteledi
MHP Lideri Bahçeli'den net mesaj: 15 Temmuz'da olduğu gibi cezasını çekerler
Roma dönemine ait lahitin sırrı çözüldü...

Roma dönemine ait lahitin sırrı çözüldü...

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

4 saatlik sokağa çıkma izni başladı! Objektife yansıyan kareler...

O anlar kameraya yansıdı! Baharın gelmesiyle ovaya indiler