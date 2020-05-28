28 Mayıs 2020 Perşembe 04:24 | Son Güncelleme:
Kesintisiz iletişim için BTK adım atacak
Ramazan Bayramı'nın ilk günü mobil iletişimde yaşanan sorun ile ilgili olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakan Adil Karaismailoğlu'ndan açıklama geldi.
Karaismailoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Kesintisiz iletişim için kurumlarımız sürekli teyakkuz halinde. Dünyada bu alanda lider ülkeler arasındayız. Bayramın ilk günü yaşanan kısmi iletişim problemlerinin tekrar etmemesi için, atılması gereken tüm adımlar BTK tarafından atılmaktadır” dedi.