Kertenkele ayağı yatırıma ilham oldu
Koç Holding'in yüksek teknoloji yatırım şirketi İnventram, portföyüne iki yeni şirket daha ekledi.
İnventram, üretici firmalara resimlerden otomatik ürün tanıma teknolojisiyle hizmet veren Vispera ve mikro-fiber polimer bazlı kuru yapışkan teknolojisinin ilk ticari üreticisi olan nanoGriptech şirketlerine yatırım yaptı. Merkezi ABD’de olan ve geliştirdiği içerikle alanında tek olan nanoGriptech’in sunduğu Setex® teknolojisini, geko kertenkelelerinin ayağındaki tutundurucu tüylerden esinlenerek geliştiren Prof. Dr. Metin Sitti, kuru yapıştırıcı ürünlerin sunduğu özelliklerle dünyada bir ilke imza atıyor.