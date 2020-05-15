Kertenkele ayağı yatırıma ilham oldu

İnventram, üretici firmalara resimlerden otomatik ürün tanıma teknolojisiyle hizmet veren Vispera ve mikro-fiber polimer bazlı kuru yapışkan teknolojisinin ilk ticari üreticisi olan nanoGriptech şirketlerine yatırım yaptı. Merkezi ABD’de olan ve geliştirdiği içerikle alanında tek olan nanoGriptech’in sunduğu Setex® teknolojisini, geko kertenkelelerinin ayağındaki tutundurucu tüylerden esinlenerek geliştiren Prof. Dr. Metin Sitti, kuru yapıştırıcı ürünlerin sunduğu özelliklerle dünyada bir ilke imza atıyor.