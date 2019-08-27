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Keresteci kadınların ekmek mücadelesi

Keresteci kadınların ekmek mücadelesi

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde yaşayan Gaye Erdi ve Ayşe Erdi isimli iki kadın ekmeklerini tomruk işi yaparak kazanıyor.

Hayatlarından memnun odluklarını belirten günlüğü 70-80 liraya bu ağır işi yapmak zorunda olduklarını söylediler.

Aydın'ın Köşk ilçesine bağlı Uzundere Mahallesi'nde ağaç biçip tomruk taşıyan kadınlar, zorlu hayat şartlarına adeta medyan okuyor. Bölgeye çalışmak için Bozdoğan'dan geldiklerini belirten Gaye Erdi, yıllardır yaptığı tomrukçuluk işine artık alıştığını belirterek, “Erkekler yapmayınca biz yapmak zorunda kaldık. İşimiz çok zor ama alıştığımız için artık zor gelmiyor” dedi.

Bu işi kendilerine meslek edinen kadınlara erkekler iş makinelerini kullanarak yardımcı oluyor. Gaye Erdi, zamanında okuyup meslek sahibi olmadığı için bugün bu şartlarda çalışmak zorunda olduğunu söyleyerek, genç kızların okuyup kendilerine uygun meslek edinmesini tavsiye etti.

45 yıllık ömrünün 25 yılını tomruk işi yaparak geçirdiğini ilk zamanlar çok zorlandığını belirten Gaye Erdi, iki çocuğunu da tomruk işçiliği yaparak okuttuğunu söyledi. Babasının da kendisini zamanında okutmaya çalışıtğını ancak kendisinin okumadığını belirten Gaye Erdi, “Zamanında söz dinleyip okusaydım bugün başkaları gibi 3 ya tatil yapar otelde kalıp denize gidierdim. Ama ben söz dinlemedim. Şimdi pişmanım ama iş iten geçti” diye konuştu.

Eşini 16 yıl önce kaybettiğini ve gündeliği 70-80 liraya bu işi yapmak zorunda olduğunu belirten Ayşe Erdi ise “Eşimi kaybedince benden başka çalışıp ekmek kazanacak kimse kalmadı. Çocuklarım okuyordu. Ben de tomruk işi ile ekmeğimi kazanıp çocuklarımı okuttum. Halen çalışıyorum. Zor oluyor ama yapacak bir şey yok. Artık alıştık” dedi.

Dünyanın en ağır ve tehlikeli işler sınıfında olan ağaç tomruk işçiliğinde çalışan kadınlar herşeye rağmen çalışıp kazanmanın güzel duygu olduğunu belirttiler. 

İHA

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