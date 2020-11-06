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06 Kasım 2020 Cuma 00:12 | Son Güncelleme:

Kentsel dönüşüme 10 ayda 521 milyon TL kira yardımı

Kentsel dönüşüme 10 ayda 521 milyon TL kira yardımı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, yılın 10 ayında riskli alanlar ve riskli yapıların bulunduğu kentsel dönüşümün alanlarında 521 milyon lira kira yardımı ve 17.5 milyon lira da faiz desteğinde bulundu, vatandaşlara ödenen rakam toplamda 538 milyon 500 bin lira oldu.

Kentsel dönüşüm süreci başladığından itibaren ise ülke genelinde yaklaşık 370 bin hak sahibine yaklaşık 4 milyar 367 milyon lira kira yardımı yapılırken, 10 bin 84 hak sahibine de 144 milyon lira faiz desteği sağlandı.

İSTANBUL İLK SIRADA

Dönüşüm alanlarında en çok kira yardımları, İstanbul, Ankara, İzmir, Şırnak ve Mardin’de yapıldı. En çok kira yardımının yapıldığı İstanbul’da 1 milyar 724 milyon lira kira yardımı yapıldı. İzmir’de kentsel dönüşüm kapsamında 237 milyon lira kira yardımında bulunuldu. 

İZMİR’DE 6.3 MİLYON TL DASK ÖDEMESİ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir’deki deprem sonrası Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) hasar tespitlerinin devam ettiğini, bugün itibarıyla 153 kişiye 6.3 milyon liralık DASK ödemesi yapıldığını açıkladı. Kurum, yaptığı açıklamada, Seferihisar’da tsunamiden etkilenen 33 konut ve 189 işyerine 1 milyon 904 bin lira ödeme yapıldığını söyledi. Bakan Kurum, “Depremden sonra DASK başvuruları 14 ilden 11 bin 300 hasar ihbarı alınmış durumda. Bu ihbarlardan 10 bin 300’ü İzmir’den geldi” diye konuştu .

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