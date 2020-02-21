Kentsel dönüşüm kira yardımı 2020 ne kadar? Kentsel dönüşüm kira yardımını kimler alır?

Kentsel dönüşüm kira yardımı 2020 ne kadar? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Kentsek dönüşüm kira yardımı almak isteyen vatandaşlar, şartları ve başvuru süreçlerini de araştırıyor. Kira yardımı, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında ödeniyor. Kira yardımı ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde yer alıyor.

KENTSEL DÖNÜŞÜM KİRA YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Hak sahipleri tarafından, riskli olarak tespit edilen yapılardaki konut ve işyerlerinden dolayı kira yardımından faydalanabilmek için, tahliye tarihinden itibaren bir yıl içinde veya riskli yapının yıktırıldığı tarihten itibaren üç ay içinde, riskli yapının bulunduğu ildeki Müdürlüğe/Belediyeye başvurulur.

KENTSEL DÖNÜŞÜM KİRA YARDIMINI KİMLER ALABİLİR?

Kentsel dönüşüm kira yardımına malikler, kiracılar ve sınırlı ayni hak sahipleri alabiliyor. Malikler, riskli yapıdaki konut ve işyerleri için kira yardımı başvurusunu aşağıda belirtilen bilgi ve belgelerle yapacaktır.

a) Başvuru dilekçesi,

b) Başvuru sahibinin tüzel kişi olması halinde firmayı temsil yetkisine sahip kişiye ait

imza sirküleri,

c) Riskli yapının tahliye edildiğine dair Adres Bilgileri Raporu 2 veya ilgili

belediyesinden alınacak yazı,

ç) Tapu belgesi ve Güncel Taşınmaz Kaydı,

d) Riskli yapının yıkım bilgisinin A.R.A.A.D. Bilgi Sistemine girilmiş olması,

e) Hak sahibine/vekiline ait T.C. Ziraat Bankası A.Ş. vadesiz TL hesap cüzdanı

fotokopisi.

KENTSEL DÖNÜŞÜM KİRA YARDIMI 2020 NE KADAR?

2020 yılı kentsel dönüşüm kira yardımı henüz belli olmadı. Kira yardımı tutarları ile ilgili güncel bilgi geldikçe haberimiz içerisine eklenecektir.

KENTSEL DÖNÜŞÜM KİRA YARDIMI 2019 NE KADARDI?

2019'da kentsel dönüşüm kira yardımı İstanbul, İzmir ve Ankara'da 1.150 TL olarak ödendi. Diğer illere yapılan kira yardımı tutarları şu şekilde: